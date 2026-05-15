O nouă epidemie de Ebola a izbucnit în estul Congo. 65 de morți și sute de cazuri suspecte

Principala agenție de sănătate din Africa (Africa CDC) a anunțat izbucnirea unei noi epidemii de Ebola în provincia Ituri, din estul Republicii Democrate Congo. Potrivit autorităților sanitare africane, până în prezent au fost raportate aproximativ 246 de cazuri suspecte și 65 de decese. Cele mai afectate sunt localitățile miniere Mongwalu și Rwampara, unde riscul de răspândire este considerat ridicat.

Primele teste au confirmat prezența virusului Ebola

Analizele efectuate la Institutul Național de Cercetare Biomedicală (INRB) din Kinshasa au confirmat virusul Ebola în 13 dintre cele 20 de probe analizate.

Autoritățile continuă testele pentru identificarea exactă a tulpinii virusului, în colaborare cu Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică din Congo.

Africa CDC a precizat că patru dintre cele 65 de decese au fost confirmate oficial prin analize de laborator. În același timp, alte cazuri suspecte sunt investigate în Bunia, capitala provinciei Ituri.

Africa CDC se teme de extinderea epidemiei

Africa CDC avertizează că virusul se poate răspândi rapid în țările vecine. Focarul a fost detectat în provincia Ituri, în zone miniere cu circulație intensă a populației.

Riscul este amplificat de activitățile miniere, aglomerația urbană și deplasările frecvente dintre zonele afectate și țările vecine, în special Uganda și Sudanul de Sud.

Directorul executiv al Africa CDC, doctorul Jean Kaseya, a subliniat că este nevoie urgentă de coordonare regională pentru limitarea răspândirii virusului.

Ebola, una dintre cele mai letale boli virale

Ebola a fost descoperită pentru prima dată în 1976, în actualul teritoriu al Republicii Democrate Congo. Virusul se transmite prin contact direct cu fluidele corporale și poate provoca hemoragii severe și insuficiență de organe.

Primele simptome includ febră, dureri musculare, oboseală, dureri de cap și dureri în gât, urmate de vărsături, diaree, erupții cutanate și sângerări.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, rata medie de mortalitate a Ebola este de aproximativ 50%. În ultimii 50 de ani, virusul a provocat moartea a aproximativ 15.000 de persoane în mai multe state africane.

Cel mai grav focar din Republica Democrată Congo a avut loc între 2018 și 2020, când aproape 2.300 de oameni au murit.

