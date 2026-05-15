Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European: „România a îndeplinit toate cerințele pentru aderarea la OCDE”

România a îndeplinit practic toate cerințele asumate pentru aderarea la OCDE. A mai rămas un singur capitol, cel privind comerț. Imediat ce acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite va fi aprobat, toate capitolele vor fi închise, anunță Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

Anunțul a venit în urma întâlnirii dintre Victor Negrescu cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. Am avut o întâlnire foarte bună cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, într-un moment determinant pentru parcursul României către aderarea la OCDE, la sediul central al organizației, postează europarlamentarul român. Mă bucur că, prin activitatea din Parlamentul European și dialogurile pe care le-am avut recent în Statele Unite, am putut contribui la finalizarea acestui ultim aspect și susținerea acestui obiectiv strategic pentru România.

Aderarea la OCDE, un proiect de țară

Secretarul general al OCDE a salutat sprijinul larg, dincolo de diferențele politice, pentru aderarea României. Este un proiect de țară care trebuie susținut de toți

Aderarea reprezintă șansa de a atrage mai multe investiții, locuri de muncă mai bine plătite și o economie mai competitivă. Înseamnă standarde mai bune în educație, sănătate, administrație și digitalizare. Pentru români, miza reală este una simplă: o calitate a vieții mai bună, postează Victor Negrescu.

Aderarea României la OCDE, în 2026

Am discutat și despre consolidarea colaborării dintre OCDE și Parlamentul European, inclusiv pe teme legate de competitivitate, educație, digitalizare, combaterea crimei organizate și dezvoltare economică.

Sper și sunt încrezător că decizia finală privind aderarea României la OCDE o să fie luată rapid, în cursul acestui an. România merită să fie parte a acestui club al economiilor dezvoltate, anunță optimist vicepreședintele PE.

