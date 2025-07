Startup Nation 4, DEBLOCAT. Radu Miruță: „Vin cu o veste bună pentru antreprenori!”

Ministerul Economiei anunță, vineri, că a deblocat programul Startup Nation 4, finanțat din fonduri europene în valoare totală de 444 milioane euro, prin semnarea ordinului de ministru care permite lansarea acestuia în două etape, a anunțat ministrul Radu Miruță.

„Vin cu o veste bună pentru antreprenori! Astăzi am semnat ordinul de ministru care deblochează şi dă drumul la Strartup Nation 4, programul cu finanţare europeană în valoare totală de 444 milioane euro. Iniţial, tot proiectul de 444 milioane de euro era blocat, pentru că nu se atinsese pragul minim de 25.000 de aplicanţi sub 30 de ani. Am păstrat această condiţie, dar am găsit o soluţie corectă: l-am spart şi împărţit lansarea în două etape, ca să nu mai ţinem pe loc pe nimeni”, a anunţat, vineri, ministrul Radu Miruţă pe pagina sa de Facebook.