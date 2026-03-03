318 români, evacuați din infernul din Israel, au aterizat în siguranță în România. „Am zis că nu mai ajungem acasă. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat”

Primul grup de cetățeni români, format din peste 300 de persoane aflate în zone afectate de conflict, a părăsit Israelul prin Egipt și a ajuns în această dimineață pe Aeroportul Otopeni, cu o cursă TAROM, însă din nefericire mai multe zboruri din zona de conflict au fost anulate.

Românii au fost preluați în Egipt de o echipă consulară trimisă de Ambasada României, iar apoi au fost transportați către Cairo, de unde s-au îmbarcat spre România. Mulți dintre cei repatriați au spus că se aflau într-un pelerinaj și că au fost ajutați de organizatori pe parcursul deplasării.

„Era un pelerinaj. Eram cu 35 de oameni, toți au venit acasă sănătoși. Nu este niciun risc acolo, în locurile unde sunt pelerini. Compania cu care am fost ne-a facilitat accesul la hotel, la transport”, spune un preot venit cu românii.

Emoțiile au fost puternice la sosire, iar unii dintre cei întorși au descris momentele dificile trăite în ultimele zile.

„Am plâns, mâncare am avut pentru că s-a ocupat ghidul nostru, Gabriel și de persoane… de tot și îi mulțumin din suflet”. Am fost sâmbătă, duminică… să nu treacă nimeni prin ce am trecut noi”, spune o româncă.

„Foarte frumos. Am depășit că ne-am dus la Dumnezeu și am venit frumos înapoi”, spune o altă româncă.

O altă turistă a povestit că grupul a fost cazat în Bethlehem și că, ulterior, a fost direcționat spre Egipt, în condiții pe care le descrie drept liniștite.

„Am fost un grup de 300 de persoane în Bethleem. Toți am fost în același hotel cazați. totul bine. Ambasada ne-a ajutat. Ne-a trimis în Egipt, în Cairo, acolo am primit cazare, transport și de acolo am venit aici și n-am fost doar români, totul ok, totul liniștit, sub control. Nu a fost speriați, a fost totul ok, cu Dumnezeu deasupra”, spune o altă româncă.

Pentru alții, sentimentul dominant a fost frica, urmată de ușurarea revenirii acasă.

„Am zis că nu mai ajungem acasă… cu frica care a fost.. toți prietenii ne-au sunat, neamurile… aceste două zile au fost foarte grele… mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat cu bine și ne-am văzut pe pământul nostru românesc”, spune o altă româncă.

La Aeroportul Otopeni, familiile i-au așteptat cu emoție și spun că au ținut legătura constant cu autoritățile și cu liderii grupului.

„Mulțumim lui Dumnezeu că au ajuns în siguranță. Mi-au spus abia aștept să cobor din avion. S-a ținut în permanență legătura cu Ambasada, cu Consulatul, cu conducătorul grupului, părintele…. toată lumea a încercat să mențină calmul… a fost ok”, spune o femeie care își aștepta rudele.

„Tot ce a fost vehiculat pe internet, că statul ne-a ajutat, că statul ne-a faciliat drumul, este total neadevărat”

Există însă și mărturii care susțin că sprijinul autorităților a fost limitat, iar o parte din costuri au fost suportate de turiști și agențiile implicate.

„A fost foarte OK. Grupurile noastre au fost în siguranță, agențiile noastre ne-au asigurat cazarea, masa atât în Bethleem cât și în Cairo, transportul din Betheem până în Cairo. Oamenii și-au achitat singuri biletele de avion către Tarom, Toate taxele pe care am avut de achitat la vama dintre Israel și Egipt. Deci, practic toate costurile au fost suportate de către agenții și de către turiști. Singurul ajutor al statului a fost că în Egipt a venit consulul României și ne-a însoțit până la Cairo. Ieri ne-a condus la aeroport, dar cam atât. În rest nu avem alt sprijin. Tot ce a fost vehiculat pe internet … că statul ne-a ajutat… că statul ne-a faciliat drumul este total neadevărat. Agențiile din Israel și agenția din București cu care am plecat.. ei s-au ocupat de tot. Șoferii îi știm.. lucrăm cu ei de ani de zile… e imposibil să spui așa ceva, când nu s-a pus nimic la dispoziție. Nu ne-a fost teamă. Noi am fost pe teritoriul Cisiordaniei. Am fost cât de cât în siguranță, care de obicei nu e atacată. Am avut cazare, fiecare a ieșit la lobby la hotel, am avut masă.. nu am fost puși deloc în pericol”, spune un român prins în războiul din Orientul Mijlociu.

Reacția Oanei Țoiu

„Sunt pe aeroportul Otopeni, unde a aterizat în această noapte cel de-al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul Mijlociu.

Cele două zboruri au aterizat cu bine în România cu 318 cetățeni români, pelerini şi turişti, în sistem charter, organizat de agențiile de voiaj alături de campania Tarom. Aceștia au ajuns în Egipt prin punctul de frontieră Taba, fiind asistați la punctul de trecere al frontierei şi la aeroport de echipa consulară şi de Ambasada României în Egipt.”, scrie ministrul de Externe, Oana Țoiu pe Facebook.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a precizat că a discutat cu ministrul de externe al Republicii Arabe Egipt, Badr Abdel-Aati, pentru menținerea unei comunicări constante la nivel bilateral, astfel încât tranzitul să fie facilitat și pentru eventuale grupuri suplimentare sau pentru cazuri speciale care ar putea necesita asistență consulară.

„Am stabilit împreună cu ministrul de externe al Republicii Arabe Egipt, Badr Abdel-Aati, că vom continua comunicarea constantă la nivel bilateral pentru asistența grupurilor de turişti precum şi pentru facilitarea tranzitului pentru cazurile speciale. În același timp, recomandăm în continuare prudență din partea cetățenilor români aflați în statele din Orientul Mijlociu și urmărirea canalelor oficiale,” a mai precizat Oana Țoiu.

