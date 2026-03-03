Prima pagină » Actualitate » Un om şi un câine au murit azi-noapte într-o explozie, în București. A fost nevoie de 8 autospeciale de stingere ca să lichideze incendiul

Un om şi un câine au murit azi-noapte într-o explozie, în București. A fost nevoie de 8 autospeciale de stingere ca să lichideze incendiul

Luiza Dobrescu
03 mart. 2026, 07:35, Actualitate

În această dimineață, în jurul orei 03:30, a avut loc o explozie urmată de incendiu la o casa pe strada Pietrele Doamnei, Sector 6, București.

Incendiul s-a manifestat cu flacăra violentă, pe o suprafață de aproximativ 100 mp, iar în urma exploziei tavanul și pereții casei s-au prăbușit. Din primele informații, în momentul producerii exploziei în locuință se afla o persoană.

Echipele de căutare-salvare au extras de sub dărâmături o persoană decedată și câinele acesteia.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv și au intervenit 8 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 5 ambulanțe SMURD.

