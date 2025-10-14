Prețul aurului a atins ieri un nou record istoric, de peste 133,01 de dolari per gram (4.100 de dolari pe uncie). Creșterea este alimentată de noile tensiuni comerciale dintre SUA și China și de așteptările privind scăderea ratelor dobânzilor în Statele Unite.

Aurul spot a crescut cu 2,4%, ajungând la 4.114,31 de dolari pe uncie. Prețul a crescut cu 56% de la începutul anului, depășind pentru prima dată pragul de 4.000 de dolari săptămâna trecută. Creșterea este alimentată de incertitudinile geopolitice și economice, de achizițiile semnificative ale băncilor centrale, precum și de așteptările legate de posibile scăderi ale ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală.

Traderii speră ca dobânda monetară să se reducă

Traderii estimează o probabilitate de 97% ca Fed să reducă dobânda de politică monetară cu 25 de puncte de bază în octombrie și 100% în decembrie, ceea ce sprijină cererea pentru aur.

Suki Cooper, șefa departamentului de cercetare pe mărfuri la Standard Chartered spune că: „Această creștere are bază solidă, dar o corecție pe termen scurt ar fi sănătoasă pentru continuarea trendului ascendent”

Argintul a urmat același trend și a urcat la cel mai ridicat nivel din toate timpurile, 51,82 de dolari pe uncie, relatează Reuters. Platina a urcat și ea cu un procent de 5% la 1.666 de dolari, iar paladiul a câștigat 6.5%, până la 1.496.52 de dolari.

Creșterea prețului pentru aur în timpul crizei se datorează investitorilor care caută cel mai sigur activ de refugiu. Deși activul nu oferă randament direct, beneficiază de dobânzi scăzute.

Phillip Streible, strateg-șef la Blue Line Futures spune că „Aurul ar putea continua cu ușurință trendul ascendent. Este posibil să vedem prețuri de peste 5.000 dolari pe uncie până la sfârșitul lui 2026”.

