Trump impune Chinei taxe vamale de 100% /Beijingul are „o poziție agresivă” și „extrem de ostilă”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri seară impunerea unor tarife comerciale suplimentare de 100% Chinei, ca ripostă la postura ”agresivă” și ”ostilă” a Administrației de la Beijing.

”Tocmai am aflat că Administrația Chinei a adoptat o poziție extraordinar de agresivă la nivel comercial, trimițând lumii o scrisoare extrem de ostilă în care afirmă că, de la 1 noiembrie 2025, vor impune mijloace pentru controlul exporturilor asupra tuturor produselor pe care le fabrică, ba chiar și asupra unor produse pe care nu le fabrică ei. Acest lucru afectează toate țările, fără excepție”, a declarat Donald Trump într-un mesaj postat pe platforma Truth Social. ”Ținând cont de faptul că Administrația Chinei a adoptat această poziție fără precedent și vorbind doar în numele Statelor Unite (…), începând din 1 noiembrie 2025 sau chiar mai devreme, în funcție de acțiunile Beijingului, Statele Unite vor impune Chinei tarife de 100% peste cele existente. Vom impune și controale asupra exporturilor pentru softurile esențiale”, a subliniat Trump.

În prezent, Washingtonul aplică tarife vamale cuprinse între 7,5% și 50% Chinei, iar taxele vamale generale sunt de 40%, potrivit postului CNBC.

În urmă cu câteva luni, Statele Unite au ajuns la un acord comercial de principiu cu Administrația Chinei. Tratatul nu este definitivat, detaliile despre volumul schimburilor și taxele specifice urmând să fie stabilite.

