DONALD TRUMP este pregătit să aibă o întâlnire cu XI JINPING în Coreea de Sud. Tensiunile comerciale dintre SUA și China persistă

Președintele SUA, Donald Trump, este pe cale să se întâlnească cu omologul său chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud, la sfârșitul lunii octombrie, în contextul în care cele două părți încearcă să evite escaladarea tensiunilor privind taxele vamale.

China a anunțat, joi, că va extinde controalele la exportul de minerale rare, provocând o reacție fermă din partea președintelui american.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că cele două părți au purtat discuții substanțiale în weekend și că se așteaptă mai multe întâlniri.

„Am oprit escaladarea tensiunilor în mod substanțial. Președintele Trump a declarat că tarifele vor intra în vigoare până la 1 noiembrie. Acesta se va întâlni cu președintele Xi Jinping, în Coreea de Sud. Cred că întâlnirea va avea loc”, a declarat Bessent.

Trump și Xi Jinping au plănuit să se întâlnească în timpul summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific, găzduit de Coreea de Sud, la sfârșitul lunii octombrie.

SUA ripostează la noile măsuri ale Chinei

„Taxele de 100% nu trebuie să fie implementate. Relația, în pofida acestui anunț de săptămâna trecută, este bună. Liniile de comunicare s-au redeschis, așa că vom vedea încotro se va îndrepta situația”, a subliniat Bessent.

China a dat vina pe SUA pentru intensificarea tensiunilor dintre cele două state și a criticat ultima amenințare a lui Trump cu tarifele de 100% asupra bunurilor chinezești, potrivit agenției de presă Reuters.

Pe de altă parte, Bessent a numit măsura luată de China provocatoare, justificând riposta Statelor Unite.

„China este o economie de comandă și control. Nu ne vor comanda și nici nu ne vor controla”, a avertizat secretarul Trezoreriei.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

TRUMP avertizează că ar putea furniza rachete Tomahawk către Ucraina. Rusia denunță poziția adoptată de președintele american

Serviciile secrete germane avertizează asupra pericolului unui conflict militar cu RUSIA. Moscova intenționează să-și „extindă influența”

Președintele Israelului vrea să-i acorde lui TRUMP cea mai înaltă distincție onorifică a țării sale pentru contribuția la eliberarea ostaticilor