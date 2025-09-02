Care este cel mai scump metal din lume și în ce țară se găsește în cantități mari. Este rar și are o duritate ridicată

V-ați întrebat vreodată care este cel mai scump metal din lume și în ce țară se găsește în cantități mari? Este vorba despre un metal de tranziție rar despre care se precizează că are o duritate ridicată, fiind rezistent la coroziune. Există o zonă pe Terra unde unde acest „metal nobil”, care are un preț de vânzare uriaș, este extras pentru a fi folosit îndeosebi în industria auto.

Cel mai scump metal din lume nu este aurul, iar lista nu este întregită nici de platină. Deși ne-am putea gândi că aurul ar ocupa primul loc în acest clasament, realitatea stă cu totul diferit. De data aceasta, cel mai scump metal, la nivel mondial, este, de fapt, rodiul. În prezent, este cotat la un preț uriaș, fiind și un metal de tranziție rar, greu de extras.

Pentru că are o durabilitate mai mare, fiind rezistent la coroziune, rodiul este încadrat în topul celor mai scumpe metale din lume. Ocupă un loc fruntaș în acest clasament, prețul unui kilogram depășind 987.700 de lei.

La momentul actual (2 septembrie 2025), avem următoarele valori:

Aur: 487,657 de lei per kilogram

Argint: 5.645,83 de lei per kilogram

Platină: 194,82 de lei per kilogram

Rodiu: 987.705,64 de lei per kilogram

Rodiul, cel mai scump metal din lume

Rodiul este cel mai scump metal, la momentul actual. Acesta este un metal de tranziție rar, care face parte din grupa platinei. Prezintă o nuanță alb-argintie, iar duritatea sa este ridicată. De cele mai multe ori, metalul se găsește în minereurile de platină, îndeosebi în Africa de Sud.

Acest metal, considerat a fi „nobil”, este utilizat îndeosebi în industria auto, pentru catalizatoare. Mai este utilizat și pentru bijuterii sau pentru acoperiri rezistente la coroziune.

Autorul recomandă:

Cu cât s-a vândut la licitație un fragment rar de meteorit provenit de pe Marte. Este considerat cel mai mare descoperit vreodată pe Terra

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)