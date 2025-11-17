În 2024 România a cheltuit aproximativ 8 miliarde de lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, mai puțin de 5% din PIB, și cea mai mică sumă dintre statele europene, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Media cheltuielilor în Uniunea Europeană este de 2,26% din PIB și peste 3% în țări precum Germania, Austria, Suedia sau Danemarca.

Anul trecut, în România s-au cheltuit pentru cele patru sectoare de performanță ale activității de cercetare-dezvoltare 0,46% din PIB, adică 8,079 mld. lei. Din aceștia, aproximativ 7 mld. lei au fost cheltuieli curente și 732 mil. lei cheltuieli de capital. Ca procent din PIB, cheltuielile pentru acest sector au suferit o scădere față de nivelul din 2023, de 0,51% din PIB.

„Cheltuielile de cercetare-dezvoltare au reprezentat 0,46% din PIB, din care: 0,30% pentru sectorul privat şi 0,16% pentru sectorul public. În România, în anul 2024, s-au cheltuit 8,079 miliarde lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare”, arată datele INS.

România rămâne pe ultimul loc din UE la investițiile în cercetare-dezvoltare

România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană la investițiile în cercetare și dezvoltare de peste un deceniu. În comparație cu țara noastră, Germania a cheltuit în 2024 aproximativ 90 mld. euro în cercetare-dezvoltare, în timp ce divizia medicală a Johnson & Johnson a cheltuit 3,2 mld. euro pentru acest sector. Totuși, cheltuielile UE pentru cercetare și dezvoltare în raport cu PIB-ul au rămas în urmă în comparație cu țări precum Japonia, Statele Unite și Coreea de Sud care investesc peste 3% din PIB.

