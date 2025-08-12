Uniunea Europeană cere Statelor Unite să activeze rapid prevederile Acordului comercial /„TARIFELE sunt plătite de clienții americani”

Uniunea Europeană așteaptă ca Administrația Donald Trump să aplice toate prevederile proiectului Acordului comercial bilateral, anunță Comisia Europeană, notând că tarifele de 15% impuse de Washington vor fi suportate de cetățenii americani.

”Avem o realitate, un acord cu Statele Unite cu tarife generale de 15%, inclusiv pentru anumite ramuri industriale, producătorii auto, avem tarife zero pentru alte sectoare industriale. Credem că este un acord puternic, este cel mai bun rezultat pe care îl puteam obține în circumstanțele actuale, ținând cont de ambițiile Administrației SUA. Sigur că ne așteptăm ca Statele Unite să adopte măsurile convenite prin acest tratat, dar nu cred că suntem în etapa în care să aplicăm termene în privința acestor angajamente”, a declarat marți, într-o conferință de presă, Arianna Podesta, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

De altfel, un alt reprezentant al Comisiei Europene a notat că taxele vamale impuse de Statele Unite nu vor fi suportate de producătorii europeni, ci de consumatorii americani.

”Aș puncta că ați spus că aceste tarife sunt plătite de exportatorii din țările UE. Nu. Sunt plătite de clienții americani, ei sunt cei care achită facturile. Noi am semnalat foarte clar acest lucru. În această situație privind tarifele, pe care noi le considerăm taxe, nu au niciun efect benefic. Afectează economia mondială”, a declarat Olof Gill, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Președintele Donald Trump a amenințat că Statele Unite vor impune taxe vamale de 35% Uniunii Europene dacă Bruxellesul nu respectă planul investițiilor masive. În replică, Bruxellesul a semnalat că nu s-a angajat să facă investiții masive în Statele Unite, ci doar a manifestat ”intenții” în acest sens.

”Noi am fost foarte clari asupra angajamentelor care au fost făcute și care nu au fost făcute în cadrul Acordului cu SUA. În privința angajamentelor asumate de partea americană față de UE, am primit angajamentul unei taxe vamale generale de 15% care li se va aplica tuturor produselor, iar acesta este singurul acord semnat de SUA cu un partener prin care nu sunt aplicate tarife suplimentare celor existente. În privința angajamentelor în celălalt sens, ceea ce am transmis noi Administrației SUA sunt un fel de intenții agregate în privința cheltuielilor pentru energie și investițiilor în economia americană de către companiile europene. Acele angajamente nu sunt în niciun fel obligatorii”, a subliniat Comisia Europeană săptămâna trecută.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a ajuns la un acord comercial de principiu cu Donald Trump. De teama tarifelor cu care amenința președintele SUA în contextul deficitului comercial american, Uniunea Europeană va suporta impunerea de către SUA a unor taxe vamale de 15%, inclusiv asupra pieselor auto, produselor farmaceutice și semiconductorilor. Vor fi menținute tarifele sectoriale asupra oțelului, aluminiului și cuprului — adică UE va continua să fie taxată cu 50%. În plus, Uniunea Europeană a acceptat că facă achiziții de energie din Statele Unite de 750 de miliarde de dolari, să investească suplimentar 600 de miliarde de dolari în SUA până în 2028 și să cumpere masiv armament american.

Franța și Germania, cele mai puternice state din Uniunea Europeană, au criticat vehement proiectul acceptat de președintele Comisiei Europene. În contextul detaliilor furnizate de ambele părți, proiectul Acordului comercial cu SUA ar putea fi respins, ceea ce ar genera o criză masivă.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ANALIZĂ EXCLUSIV Ce îi cer liderii Uniunii Europene lui Donald TRUMP înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin