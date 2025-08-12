Prima pagină » Economic » Uniunea Europeană cere Statelor Unite să activeze rapid prevederile Acordului comercial /„TARIFELE sunt plătite de clienții americani”

Uniunea Europeană cere Statelor Unite să activeze rapid prevederile Acordului comercial /„TARIFELE sunt plătite de clienții americani”

12 aug. 2025, 18:41, Economic
Uniunea Europeană cere Statelor Unite să activeze rapid prevederile Acordului comercial /„TARIFELE sunt plătite de clienții americani”

Uniunea Europeană așteaptă ca Administrația Donald Trump să aplice toate prevederile proiectului Acordului comercial bilateral, anunță Comisia Europeană, notând că tarifele de 15% impuse de Washington vor fi suportate de cetățenii americani.

”Avem o realitate, un acord cu Statele Unite cu tarife generale de 15%, inclusiv pentru anumite ramuri industriale, producătorii auto, avem tarife zero pentru alte sectoare industriale. Credem că este un acord puternic, este cel mai bun rezultat pe care îl puteam obține în circumstanțele actuale, ținând cont de ambițiile Administrației SUA. Sigur că ne așteptăm ca Statele Unite să adopte măsurile convenite prin acest tratat, dar nu cred că suntem în etapa în care să aplicăm termene în privința acestor angajamente”, a declarat marți, într-o conferință de presă, Arianna Podesta, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

De altfel, un alt reprezentant al Comisiei Europene a notat că taxele vamale impuse de Statele Unite nu vor fi suportate de producătorii europeni, ci de consumatorii americani.

”Aș puncta că ați spus că aceste tarife sunt plătite de exportatorii din țările UE. Nu. Sunt plătite de clienții americani, ei sunt cei care achită facturile. Noi am semnalat foarte clar acest lucru. În această situație privind tarifele, pe care noi le considerăm taxe, nu au niciun efect benefic. Afectează economia mondială”, a declarat Olof Gill, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Președintele Donald Trump a amenințat că Statele Unite vor impune taxe vamale de 35% Uniunii Europene dacă Bruxellesul nu respectă planul investițiilor masive. În replică, Bruxellesul a semnalat că nu s-a angajat să facă investiții masive în Statele Unite, ci doar a manifestat ”intenții” în acest sens.

”Noi am fost foarte clari asupra angajamentelor care au fost făcute și care nu au fost făcute în cadrul Acordului cu SUA. În privința angajamentelor asumate de partea americană față de UE, am primit angajamentul unei taxe vamale generale de 15% care li se va aplica tuturor produselor, iar acesta este singurul acord semnat de SUA cu un partener prin care nu sunt aplicate tarife suplimentare celor existente. În privința angajamentelor în celălalt sens, ceea ce am transmis noi Administrației SUA sunt un fel de intenții agregate în privința cheltuielilor pentru energie și investițiilor în economia americană de către companiile europene. Acele angajamente nu sunt în niciun fel obligatorii”, a subliniat Comisia Europeană săptămâna trecută.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a ajuns la un acord comercial de principiu cu Donald Trump. De teama tarifelor cu care amenința președintele SUA în contextul deficitului comercial american, Uniunea Europeană va suporta impunerea de către SUA a unor taxe vamale de 15%, inclusiv asupra pieselor auto, produselor farmaceutice și semiconductorilor. Vor fi menținute tarifele sectoriale asupra oțelului, aluminiului și cuprului — adică UE va continua să fie taxată cu 50%. În plus, Uniunea Europeană a acceptat că facă achiziții de energie din Statele Unite de 750 de miliarde de dolari, să investească suplimentar 600 de miliarde de dolari în SUA până în 2028 și să cumpere masiv armament american.

Franța și Germania, cele mai puternice state din Uniunea Europeană, au criticat vehement proiectul acceptat de președintele Comisiei Europene. În contextul detaliilor furnizate de ambele părți, proiectul Acordului comercial cu SUA ar putea fi respins, ceea ce ar genera o criză masivă.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ANALIZĂ EXCLUSIV Ce îi cer liderii Uniunii Europene lui Donald TRUMP înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin

Citește și

ACTUALITATE ANAF descinde peste marii datornici ai țării. Ministrul Finanțelor ACUZĂ un producător român: „Cine le-a oferit protecție la cel mai înalt nivel?”
15:07
ANAF descinde peste marii datornici ai țării. Ministrul Finanțelor ACUZĂ un producător român: „Cine le-a oferit protecție la cel mai înalt nivel?”
ECONOMIE Creșterea economică merge cu frâna de mână trasă! 1%, cifră optimistă pentru Isărescu. Vine recesiunea?
12:51
Creșterea economică merge cu frâna de mână trasă! 1%, cifră optimistă pentru Isărescu. Vine recesiunea?
ULTIMA ORĂ Vești proaste de la BNR. În ziua în care INFLAȚIA ajunge aproape de 8%, Isărescu anunță că greul vine în septembrie
12:13
Vești proaste de la BNR. În ziua în care INFLAȚIA ajunge aproape de 8%, Isărescu anunță că greul vine în septembrie
ECONOMIE Mugur Isărescu, previziuni asupra evoluției economice: „Disciplina fiscală este esențială. Economia va merge cu o creștere de 1%”
11:57
Mugur Isărescu, previziuni asupra evoluției economice: „Disciplina fiscală este esențială. Economia va merge cu o creștere de 1%”
ECONOMIE PROFIT de 1,05 miliarde de dolari pentru subsidiara Raiffeisen din Rusia, în ciuda presiunilor UE şi SUA
11:07
PROFIT de 1,05 miliarde de dolari pentru subsidiara Raiffeisen din Rusia, în ciuda presiunilor UE şi SUA
ACTUALITATE Listele rușinii! Guvernul Bolojan va publica DATORIILE cetățenilor. „Nu va mai fi secret fiscal”
10:12
Listele rușinii! Guvernul Bolojan va publica DATORIILE cetățenilor. „Nu va mai fi secret fiscal”
Mediafax
Ucraineancă, pusă sub acuzare în Polonia pentru complot cu bombă
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Ce s-a întâmplat cu copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă după ce a fost bătută cu sălbăticie
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cadavrul unei femei a zăcut abandonat trei ore, pe o stradă din Cluj. I se făcuse rău la semafor
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Evz.ro
Averea îngropată în Pădurea Băneasa care nici astăzi nu a fost găsită
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
RadioImpuls
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip, reacție furibundă după un gest sfidător: "Ai vrut să te duci în casa fetelor. Ce să faci tu acolo?". Cum se apară Dorobanțu: "De ce ai zis? Cred că mă duc acasă"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
De ce Woodstock nu s-a repetat niciodată (și nici nu se va repeta)? Trei zile de muzică, iubire, dar și haos, în vara anului 1969