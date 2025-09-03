Prima pagină » Economic » Unul din șase lucrători din hoteluri și restaurante sunt STRĂINI. Fără muncitorii asiatici, industria HoReCa din România s-ar putea prăbuși

03 sept. 2025, 21:27, Economic
Fără străini, industria HoReCa din România s-ar prăbuși, potrivit România TV. 1 din 6  lucrători din industrie sunt străini.

Patronii hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor atrag atenția că întregul sector este dependent de forța de muncă străină. Fără muncitorii asiatici, întregul sector s-ar prăbuși.

În industria HoReCa, din România,  lucrează 400.000 de persoane. Peste 60.000 sunt străini, potrivit Economedia. 1 din 6 lucrători provin din afara țării. Angajații străini muncesc din greu și plătesc aceleași taxe ca românii la bugetul statului. Angajatorii acoperă costuri sociale suplimentare pentru fiecare contract.

Anul trecut, erau înregistrați peste 140.600 de angajați din afara UE care lucrau legal în România. Până iulie 2025, au mai fost eliberate încă 40.000 de avize de angajare pentru cetățenii străini.

Majoritatea lucrătorilor vin din India, Sri Lanka și Nepal, potrivit România TV. Mai mulți lucrează în producție, comerț și construcții.  În sectorul HoReCa, activează 18.000 de străini.

Romulus Badea, președinte al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă, a declarat pentru Europa Liberă că angajatorii români acoperă deficitul de forță de muncă de peste 600.000 de persoane cu lucrători străini.

Sursa Video: România TV 

Sursa Foto: Shutterstock

