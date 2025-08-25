Prima pagină » Actualitate » Angajatorii români se bazează pe muncitorii din ASIA, când vine vorba de sarcini complexe. Salariile ajung și la 5.000 de lei

25 aug. 2025, 15:49, Actualitate
Muncitorii din Asia au început să preia sarcini tot mai complexe. Dacă înainte făceau doar muncă necalificată, acum sunt sudori, electricieni, instalatori, operatori de mașini și chiar ingineri în construcții.

Angajatorii români recurg la recrutarea lor pentru că nu găsesc în țară lucrători cu competențele de care au nevoie, notează Știrile Pro TV.

Akshai este din India și de un an și jumătate lucrează într-o fabrică de componente metalice din Brașov, ca operator de mașini. Nu doar că le supraveghează, a învățat să le și programeze.

„Am mai lucrat și în Kuweit în 2010″ – Akshaikumar Kansara, operator CNC.

Shehnaj are 27 de ani și este cel mai tânăr dintre cei 18 indieni sosiți în fabrică. Spune că munca de la noi este diferită față de ce știa.

„În India am lucrat manual, iar aici toate mașinile sunt automate. Dar am învățat și acum mă descurc foarte bine” – Shehnaj Singh, operator CNC.

„Suntem mulțumiți de ei, pot învăța mai mult pentru că au voință”, a precizat Codruța Bârsu, director operațional.

Aproape 50.000 de avize de muncă pentru străinii care vor să lucreze în România

Muncitorii calificați veniți din Asia primesc un salariu mediu net de 5.000 de lei și au toate beneficiile colegilor români: asigurare medicală privată, tichete de masă, transport, plus cazare.

De la începutul acestui an, Inspectoratul pentru Imigrări a emis în jur de 50.000 de avize de angajare.

Producția și construcțiile sunt domeniile în care activează cei mai mulți cetățeni veniți din afara spațiului economic european.

Într-o fabrică din Sibiu în care se produc grinzi pentru viaducte, 15 din cei 25 de muncitori sunt din Asia.

„Eu lucrez ca și sudor specializat de mai bine de 26 de ani” – Ugur Kuskonmaz, sudor.

Ugur are un salariu de aproape 6000 de lei și spune că trimite familiei, acasă, aproape 70% din sumă.

„E nevoie să fiu foarte atent. Nu e loc de erori” – Erhan Fidan, operator CNC.

În următoarele 4 luni, managerii fabricii vor mai angaja încă 60 de oameni.

„Ținta noastră e să lucrăm cu români atât de mult cât se poate, dar în România și Europa nu e atât de ușor să găsești oamenii potriviți și specializați. Vor slujbe mai puțin stresante”, precizează Adam Aladag, directorul fabricii.

Cei mai mulți lucrători străini vin din Nepal, Sri Lanka și India.

„Foarte mulți clienți au fost personal în India să îi selecteze și să le dea probe de lucru”, spune Cristina Mihai, reprezentanta unei companii de recrutare.

Guvernul a aprobat pentru acest an admiterea a încă 100.000 de lucrători străini în România.

Aveam peste 300.000 de locuri de muncă declarate vacante în mod repetat de angajatori. Asta din cauză că nu s-au găsit români care să le ocupe.

