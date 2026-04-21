USR propune desființarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior. Cine ar urma să preia atribuțiile instituției

USR propune desființarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) și preluarea integrală a atribuțiilor de către Ministerul Afacerilor Externe, conform Profit.ro. Partidul susține că în acest fel se va asigura o clarificare a responsabilităților și o utilizare mai eficientă a resurselor administrative.

USR susține că proiectul este în concordanță cu programul de guvernare și cu misiunea partidului de a reduce risipa din bani publici. ARICE a fost înființată în 2022, prin ordonanță de urgență, prin divizarea parțială a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și după ce Claudiu Năsui, ministru al Economiei la acea vreme, a început să facă ordine în „rețeaua de specialiști în comerț exterior”.

Țoiu și Bolojan au criticat modul de funcționare al instituției

După preluarea mandatului la conducerea MAE, ministrul Oana Țoiu a criticat modul de funcționare al Agenției și a spus că există unii angajați care nu știu nici limba engleză, nici limba țării în care sunt detașați. Inclusiv premierul Ilie Bolojan a criticat funcționarea ARICE înainte de a-l numi pe Daniel Constantin în fruntea instituției la 1 februarie.

„Instituțional, suntem mai mulți cei care credem că ARICE, ca atare, mai ales proporțional cu bugetul pe care l-a avut disponibil, are nevoie de o reformă semnificativă”, a spus Oana Țoiu.

De ce vrea USR desființarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior

Inițiatorii proiectului arată că ARICE a avut în 2025 un buget total de peste 270 mil. lei, din care 176,8 mil. lei credite de angajament și 94 mil. lei credite bugetare. Astlfe, datele macroeconomice recente, deși indică o creștere a exporturilor României la aproximativ 96,6 mld. euro în 2025, concomitent se înregistrează majorarea importurilor la circa 129,3 mld. euro, adică un deficit al balanței comerciale.

„Deși exporturile au inregistrat o creștere anuală de 4,2%, iar importurile de 2,6%, dezechilibrul comercial persistă, evidențiind necesitatea consolidării mecanismelor de promovare a intereselor economice exteme ale statului”, se arată în proiectul depus de USR.

Proiectul USR de lege propune desființarea ARICE și preluarea integrală a atribuțiilor acesteia de către MAE, la nivelul Direcției Generale pentru Investiții și Comerț Exterior. Proiectul reglementează și transferul patrimoniului ARICE, al drepturilor și obligațiilor, al contractelor, acordurilor și litigiilor. De asemenea, personalul instituției ar urma să fie preluat și încadrat în noua direcție generală a MAE cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții și a drepturilor salariale prevăzute de lege.

