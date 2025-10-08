Prima pagină » Gândul Green » Viitorul începe azi. Cum poți construi o locuință sustenabilă cu un buget REDUS. „Trebuie să vedem foarte bine cum consumăm energia”

Viitorul începe azi. Cum poți construi o locuință sustenabilă cu un buget REDUS. „Trebuie să vedem foarte bine cum consumăm energia”

Bogdan PavelCristian Lisandru
08 oct. 2025, 08:30, Gândul Green
Sustenabilitatea în construcții nu mai este un lux rezervat proiectelor mari, ci o necesitate accesibilă oricui dorește să trăiască mai eficient, mai sănătos și mai responsabil față de mediu. Potrivit lui Victor Gavrilă, manager EnergiaTa, există numeroase soluții simple, la îndemâna oricărui proprietar, pentru a transforma o locuință obișnuită într-una sustenabilă – chiar și cu un buget modest.

„Există soluții de construcții sustenabile chiar și pentru bugete mai modeste, dacă ne uităm la principiile pe care trebuie să le urmăm”, explică Vistor Gavrilă.

„În primul rând, trebuie să izolăm termic bine locuința, pentru că avem pierderi foarte mari de căldură ori de răcoare, pe timpul sezonelor reci sau calde. Chiar dacă nu avem un buget mare pentru a izola întreaga casă, putem începe cu podul sau mansarda. Acolo este o suprafață mai mică de acoperit, dar care oprește foarte mult din căldura care se ridică iarna. Este o soluție foarte eficientă pentru buzunarul nostru”, explică Gavrilă.

Izolarea termică – primul pas spre eficiență energetică

O izolație de calitate este cea mai rapidă investiție în confortul și sustenabilitatea unei locuințe. Ea reduce pierderile de energie, scade facturile la încălzire și menține o temperatură constantă în interior. În plus, are efecte pozitive și asupra mediului, prin diminuarea emisiilor de carbon.

Pe lângă izolarea pereților și a podului, Victor Gavrilă recomandă atenție la detalii adesea neglijate.

„Ar mai fi și etanșeizarea rosturilor sau infiltrațiilor de aer, pentru că și prin aceste spații pierdem căldură, mai ales în zilele reci”, mai precizează Victor Gavrilă.

Protecție solară pasivă – umbră acolo unde trebuie

Pentru perioada verii, arhitectura inteligentă presupune soluții simple de protecție împotriva supraîncălzirii.

„Pe timp de vară, putem pune jaluzele pe ferestrele orientate spre partea sudică, pentru a opri căldura de la soare. Foarte important este ca aceste jaluzele să fie pe exterior, nu pe interior, pentru că altfel căldura tot intră în casă”, subliniază specialistul.

Această măsură, aparent minoră, are un impact considerabil asupra confortului termic și reduce nevoia de a folosi aparatele de aer condiționat, ceea ce înseamnă consum redus de energie și facturi mai mici.

Panouri fotovoltaice – energie curată, dar gestionată corect

Una dintre cele mai populare tehnologii sustenabile este utilizarea panourilor solare. România a depășit deja pragul de 300.000 de prosumatori, persoane care își produc singure energia electrică din surse regenerabile. Totuși, Gavrilă atrage atenția că instalarea panourilor nu este o soluție miraculoasă în sine:

„Panourile fotovoltaice nu sunt un glonț de argint. Trebuie să vedem foarte bine cum consumăm energia, pentru a folosi cât mai mult din ce producem și a trimite cât mai puțin în rețea. Este mai complicat decât pare la prima vedere”, mai spune Victor Gavrilă.

Prin urmare, succesul unei case eficiente energetic nu depinde doar de tehnologie, ci și de educația energetică – de modul în care învățăm să ne optimizăm consumul zilnic.

Ventilare mecanică cu recuperare de căldură – confort fără pierderi

Un alt sistem modern și eficient pentru locuințele sustenabile este ventilarea mecanică cu recuperare de căldură.

Acest sistem asigură aer proaspăt constant, fără a fi nevoie să deschidem ferestrele, evitând pierderile de energie.

„Sistemul introduce aerul rece de afară, îl trece pe lângă cel cald din interior și îi preia căldura, apoi introduce aerul proaspăt preîncălzit în casă. Astfel, avem confort termic fără pierderi și fără disconfortul de a deschide geamurile pe timp de iarnă”, explică Victor Gavrilă.

Concluzie. Sustenabilitatea începe cu decizii simple

Mesajul lui Victor Gavrilă este limpede: nu e nevoie de investiții uriașe pentru a trăi sustenabil. E nevoie, mai degrabă, de informare, atenție la detalii și un pas curajos către eficiență.

Fie că vorbim despre izolarea mansardei, etanșarea ferestrelor, instalarea de jaluzele exterioare sau un sistem fotovoltaic bine gândit, fiecare gest contează.

Pentru că sustenabilitatea nu este un lux, ci un mod de a construi inteligent un viitor mai bun – pentru noi și pentru generațiile care vin.

Proiectul „Viitorul începe azi” este susținut de Constructii Erbașu.

