Viitorul începe azi. Sustenabilitatea în viziunea unui arhitect: ARMONIE între om, mediu și construcție

Într-o epocă în care schimbările climatice și epuizarea resurselor devin subiecte tot mai presante, arhitectura capătă o nouă responsabilitate: aceea de a construi nu doar pentru prezent, ci și pentru viitor. Pentru Lorin Niculae, prorector al Universității de Arhirtectură și Urbanism Ion Mincu București și președinte Arhipera, sustenabilitatea nu este doar o tendință sau un concept tehnic, ci o atitudine – o filosofie a echilibrului între nevoile umane și limitele planetei.

„Sustenabilitatea are foarte multe componente și, ca pentru o definiție foarte simplă, foarte succint și schematic, ar fi o atitudine care nu epuizează resursele și lasă și celorlalți, care vin după noi, ceva pe care să poată să folosească și pe care să se poată baza pentru a construi”, explică arhitectul.

Această perspectivă pune accentul pe continuitate și responsabilitate – ideea că fiecare decizie de proiectare, fiecare material ales și fiecare formă de construcție trebuie să respecte principiul durabilității în timp.

O relație inteligentă cu mediul

Pentru Lorin Niculae, adevărata sustenabilitate începe cu relația dintre clădire și mediul înconjurător.

„Ceea ce e foarte important pentru construcție din punct de vedere al sustenabilității este o dată o relație inteligentă cu mediul, adică nu o relație de opoziție, ci una în care mediul este înțeles și factorii de mediu sunt antrenați să lucreze pentru confortul locuinței sau al clădirii respective”, explică acesta.

Această viziune presupune ca arhitectul să nu lupte împotriva naturii, ci să colaboreze cu ea: să studieze direcția vântului, orientarea soarelui, particularitățile reliefului și comportamentul climatic al zonei. Astfel, natura devine un partener de proiectare, nu un obstacol.

Materiale și sisteme eficiente energetic

Un alt pilon al sustenabilității îl reprezintă utilizarea materialelor care reduc consumul de resurse și facilitează reciclarea.

„Este importantă utilizarea unor materiale și a unor sisteme care să permită un consum foarte mic de resurse în timp al construcției și, dacă se poate, să asigure în perioada post-utilizare o reciclare a cât mai multor materiale utilizate”, spune Lorin Niculae.

Arhitectul explică și avantajele concrete ale acestui tip de construcție.

„O construcție care este aproape de zero emisii de carbon are un consum mult mai mic în perioada de utilizare, atât pentru încălzire, cât și pentru răcire”, punctează Lorin Niculae.

Astfel, sustenabilitatea nu este doar o chestiune ecologică, ci și economică – un mod de a reduce costurile și de a crește eficiența pe termen lung.

Orientarea și adaptarea la mediul natural

În opinia lui Lorin Niculae, sustenabilitatea începe cu amplasarea corectă a clădirii pe teren. Nu există soluții universale – fiecare loc are propria sa logică.

„Pornim întotdeauna de la așezare – o așezare fericită în teren, adică o orientare potrivită față de punctele cardinale, o deschidere suficientă către lumina naturală, o însoleiere controlată astfel încât să nu ai efect de seră pe perioade lungi, o expunere judicioasă față de vânturile dominante și o posibilitate de a colecta apele pluviale”, explică arhitectul.

Această inteligență contextuală permite arhitecturii să se integreze firesc în peisaj, oferind confort termic și o utilizare eficientă a resurselor naturale.

Tehnologii pasive și soluții personalizate

Dincolo de materiale și orientare, Lorin Niculae amintește importanța sistemelor pasive de ventilare și răcire, care reduc nevoia de consum energetic.

„Sunt sisteme de ventilare pasivă, care trag aerul rece dintr-o zonă umbrită și îl circulă prin clădire, evacuând aerul cald prin partea superioară, datorită diferențelor de presiune. Există foarte multe modalități de a asigura sustenabilitatea unei clădiri”, mai spune arhitectul.

Totuși, Lorin Niculae lansează și un avertisment.

„Nu există o soluție universală. Asta este particularitatea sustenabilității – fiecare situație trebuie judecată de la caz la caz. O soluție care este sustenabilă la Zalău s-ar putea să nu fie deloc sustenabilă la Slobozia”, atrage acesta atenția.

Concluzie: arhitectura ca promisiune pentru viitor

În viziunea lui Lorin Niculae, sustenabilitatea nu este doar o tehnică, ci o formă de etică profesională. Arhitectul nu mai este doar un designer al formelor, ci un gardian al echilibrului dintre om și natură.

Prin respectarea mediului, utilizarea rațională a resurselor și adaptarea la contextul local, arhitectura poate deveni un instrument de protejare a planetei.

Pentru că, în fond, așa cum o spune chiar filosofia sustenabilității: a construi responsabil înseamnă a dărui viitorului o șansă.

Proiectul „Viitorul începe azi” este susținut de SCC Erbașu.

