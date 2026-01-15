Mai îngrijorător este că pentru prima dată temperatura medie a ultimilor trei ani a depășit pragul critic de 1,5°C, limita stabilită prin Acordul de la Paris. Dacă acest ritm continuă, temperatura medie globală va trece permanent de 1,5°C până în 2030, mult mai repede decât se anticipa.

Serviciul Copernicus privind schimbările climatice a lansat raportul anului 2025 . Condițiile excepționale din 2025 vin într-un an marcat de evenimente extreme în multe regiuni, inclusiv valuri de căldură record , furtuni severe în Europa, Asia și America de Nord și incendii de vegetație în Spania, Canada și California de Sud. Cifrele vorbesc de la sine: 2025 a fost al treilea cel mai cald an din istoria măsurătorilor, iar ultimii 11 ani au fost toți în topul celor mai calzi de când există înregistrări.

Copernicus este componenta de observare a Pământului din cadrul programului spațial al Uniunii Europene, care analizează planeta noastră și mediul înconjurător în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. Acesta oferă servicii de informații care se bazează pe observarea Pământului prin satelit și pe date in situ (non-spațiale).

Anul 2025 se înscrie printre cei mai calzi ani înregistrați vreodată, cu o temperatură medie globală de 14,97°C, fiind al treilea cel mai cald an după 2024 și 2023. Comparativ cu perioada preindustrială 1850–1900, temperatura globală a fost mai ridicată cu 1,47°C, continuând tendința de încălzire accelerată, notează dr. Bogdan Antonescu pentru Infoclima.

Mai mult, încheierea acestui an confirmă o premieră îngrijorătoare. Pentru prima dată, media temperaturilor globale pe un interval de trei ani consecutivi (2023–2025) a depășit pragul de 1,5°C față de nivelurile preindustriale.

Ianuarie 2025 a fost cea mai caldă lună ianuarie înregistrată la nivel global. Fiecare lună a anului, cu excepția lunilor februarie și decembrie, a fost mai caldă decât luna corespunzătoare din orice an anterior anului 2023.

Episodul El Niño din 2025

În 2025, o parte semnificativă a globului a rămas mult mai caldă decât media. Deși temperaturile aerului și ale suprafeței mării din regiunile tropicale au fost mai scăzute decât în 2023–2024, acestea au rămas peste valorile medii în multe zone din afara tropicelor. Această scădere a fost influențată de o fază slabă de La Niña în Pacificul ecuatorial, spre deosebire de anii anteriori, marcați de un episod puternic de El Niño.

El Niño are, în general, un efect de creștere a temperaturilor globale, suprapus peste tendința de încălzire pe termen lung determinată de activitatea umană, în timp ce La Niña are tendința opusă.

Cu toate acestea, temperaturile mai ridicate din regiunile polare au compensat parțial valorile mai scăzute din tropice. În 2025, temperaturile medii anuale au atins un maxim istoric în Antarctica și al doilea cel mai ridicat nivel în Arctica.

În ceea ce privește gheața marină, în februarie 2025, suprafața combinată a acesteia din Arctica și Antarctica a scăzut la cel mai redus nivel înregistrat de la începutul observațiilor satelitare, la sfârșitul anilor `70.

Îngrijorare în Antarctica și Arctica

, în timp ce minimul din septembrie s-a situat abia pe locul 13 între cele mai scăzute valori înregistrate. În Antarctica, extinderea lunară a gheții marine a atins al patrulea cel mai scăzut minim anual în februarie și al treilea cel mai scăzut maxim anual în luna septembrie, confirmând persistența valorilor foarte reduse ale gheții marine și în emisfera sudică.

Stres termic sever