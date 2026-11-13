Valurile de căldură și încălzirea urbană. Cât de mult schimbă clima felul în care construim și ce se întâmplă în România

O clădire construită azi va sta în picioare cel puțin 50 de ani. În tot acest timp, va trăi într-o climă diferită de cea pentru care a fost proiectată. Temperatura medie anuală a orașelor reședință de județ din România este deja cu aproximativ 2°C mai ridicată decât în anii ’80. Două grade par puțin, până le punem față în față cu un metru de beton turnat azi, care le va simți pe tot parcusul ciclului său de existență.
Schimbările climatice influențează felul în care construim, de la regulile de urbanism până la dimensionarea instalațiilor. Pentru ca locuințele să rămână confortabile și sigure, avem nevoie să înțelegem mecanismele prin care clima afectează clădirile și să proiectăm pentru clima viitorului.
Climatologul Sorin Cheval arată ce s-a schimbat deja în orașe. Urbanistul Matei Cocheci explică felul în care clima poate intra în planificarea urbană. Ultima parte coboară la nivelul clădirii și este prezentată de inginerul Theodor Bratosin. Urmărește cum răspunde construcția la noua climă și ce ar trebui schimbat în proiectare.
Orașele României s-au încălzit substanțial în ultimele decenii, notează Infoclima. Această tendință devine evidentă după 1990. Capitolul „Climatul urban în România” din Starea Climei 2026 arată că temperatura medie anuală calculată pentru orașele reședință de județ a depășit 12°C în perioada 2021–2025, fiind cu aproximativ 2°C mai ridicată decât în anii ’80.
Încălzirea este și mai pronunțată vara: temperatura medie a crescut de la 19,7°C în 1981–1990 la 22,9°C în 2021–2025, ultimul interval reprezentând doar cinci ani.
Bucureștiul ilustrează această transformare. Seriile de observații meteorologice de la stațiile Filaret și Băneasa indică o creștere evidentă a temperaturii medii anuale în perioada 1901–2025. Încălzirea se manifestă atât în interiorul orașului, cât și la periferie, iar evoluția diferențelor dintre stații sugerează inclusiv influența extinderii suprafețelor construite.
Valurile de căldură reprezintă una dintre cele mai importante manifestări ale încălzirii urbane. Episoadele de temperaturi extreme pot începe încă din aprilie și se pot prelungi până spre sfârșitul lunii septembrie.
În iulie 2025, temperaturile maxime au depășit 40°C în mai multe orașe, inclusiv București. Persistența căldurii timp de mai multe zile crește stresul termic, consumul de energie pentru climatizare și riscurile pentru sănătate.
Nopțile tropicale, în care temperatura minimă nu coboară sub 20°C, constituie o problemă deosebită. Organismul și locuințele nu mai beneficiază de răcirea nocturnă necesară recuperării după zilele caniculare.
Proiecțiile climatice indică pentru București o creștere suplimentară de aproximativ 10–20 de nopți tropicale anual până în 2050.
Și iernile au devenit, în general, mai blânde. Observațiile climatice indică o creștere a temperaturilor în toate anotimpurile, fără ca aceasta să elimine posibilitatea episoadelor de ger, ninsoare sau viscol.
Valorile temperaturii suprafeței trebuie diferențiate de cele ale aerului. Efectul urban este deosebit de important noaptea, când clădirile și infrastructura eliberează căldura acumulată în timpul zilei.
Astfel, încălzirea globală și transformările urbane se amplifică reciproc, accentuând expunerea persoanelor vulnerabile.
Până în prezent, abordarea provocării schimbărilor climatice în planificarea urbană din România a fost mai degrabă formală.
La nivel declarativ, localitățile din România și-au elaborat strategii de dezvoltare în care au propus măsuri precum eficientizarea energetică a fondului construit sau amenajarea de spații verzi pe terenurile degradate.
Din 25 august 2026, noua legislație în domeniu (Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor – Legea nr. 169/2026) introduce schimbări importante, reziliența climatică fiind considerată un obiectiv al activităților de amenajare a teritoriului și urbanism.
Astfel, regulile de construire stabilite prin PUG trebuie să fie fundamentate de studii privind schimbările climatice și îmbunătățirea performanței energetice la nivel urban.
La nivelul Planurilor Urbanistice Zonale, care reglementează suprafețe restrânse din localități, devin obligatorii un studiu privind contribuția planului la tranziția către neutralitate climatică și un plan cu măsuri de reziliență climatică, reducerea insulelor de căldură și utilizarea energiei regenerabile.
O clădire răspunde la climă în fiecare zi. În România, aproape nouă din zece locuințe au fost construite înainte de 1990, pentru ierni lungi și geroase. Era o vreme în care căldura verii nu părea o problemă.
Clădirile noi, mai ușoare și cu multă sticlă, se încălzesc și mai repede. Nici materialele nu mai îmbătrânesc cum s-a prevăzut. Înghețul le afectează mai rar acum, dar căldura, soarele și ploile torențiale le uzează mai repede.
Problema: Proiectăm pentru clima de ieri și prea rar ne gândim la cea în care clădirea va trăi următorii 50 de ani.
Și felul în care construim s-a schimbat. Prima etapă a fost izolarea blocurilor pentru iarnă, ca să scadă factura la încălzire. A adus comfort, dar economiile reale au fost adesea sub cele promise.
A urmat nZEB: clădirile noi autorizate după 31 decembrie 2020 trebuie să consume aproape zero energie. Acum e nevoie de o viziune holistică, care să țină cont și de vară.
O clădire renovată nu e automat pregătită pentru căldură: izolația și ferestrele etanșe reduc pierderile iarna, dar fără umbrire și ventilare țin căldura înăuntru vara.
Alte țări europene au început deja să abordeze problema. În Marea Britanie, riscul de supraîncălzire trebuie evaluat încă din faza de proiectare, iar prioritate au umbrirea, ventilarea și masa termică, înaintea aerului condiționat. Irlanda oferă un model mai ușor de preluat: evaluarea supraîncălzirii se face prin calculul energetic existent, nu printr-o reglementare separată.
Clima s-a încălzit vizibil: din 2012, fiecare an a fost cu peste 1 °C mai cald decât media 1971–2000. Iernile devin mai blânde, iar verile tot mai lungi și mai fierbinți.