Prima pagină » Gândul Green » Valurile de căldură și încălzirea urbană. Cât de mult schimbă clima felul în care construim și ce se întâmplă în România

Valurile de căldură și încălzirea urbană. Cât de mult schimbă clima felul în care construim și ce se întâmplă în România

Cristian Lisandru
Valurile de căldură și încălzirea urbană. Cât de mult schimbă clima felul în care construim și ce se întâmplă în România
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O clădire construită azi va sta în picioare cel puțin 50 de ani. În tot acest timp, va trăi într-o climă diferită de cea pentru care a fost proiectată. Temperatura medie anuală a orașelor reședință de județ din România este deja cu aproximativ 2°C mai ridicată decât în anii ’80. Două grade par puțin, până le punem față în față cu un metru de beton turnat azi, care le va simți pe tot parcusul ciclului său de existență.

Schimbările climatice influențează felul în care construim, de la regulile de urbanism până la dimensionarea instalațiilor. Pentru ca locuințele să rămână confortabile și sigure, avem nevoie să înțelegem mecanismele prin care clima afectează clădirile și să proiectăm pentru clima viitorului.

Sondaj Gândul

A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni?

Vezi rezultate

Loading ...

Climatologul Sorin Cheval arată ce s-a schimbat deja în orașe. Urbanistul Matei Cocheci explică felul în care clima poate intra în planificarea urbană. Ultima parte coboară la nivelul clădirii și este prezentată de inginerul Theodor Bratosin. Urmărește cum răspunde construcția la noua climă și ce ar trebui schimbat în proiectare.

Cum s-a schimbat clima în orașe în ultimii 30 de ani și valurile de căldură

Orașele României s-au încălzit substanțial în ultimele decenii, notează Infoclima. Această tendință devine evidentă după 1990. Capitolul „Climatul urban în România” din Starea Climei 2026 arată că temperatura medie anuală calculată pentru orașele reședință de județ a depășit 12°C în perioada 2021–2025, fiind cu aproximativ 2°C mai ridicată decât în anii ’80.

Încălzirea este și mai pronunțată vara: temperatura medie a crescut de la 19,7°C în 1981–1990 la 22,9°C în 2021–2025, ultimul interval reprezentând doar cinci ani.

Bucureștiul ilustrează această transformare. Seriile de observații meteorologice de la stațiile Filaret și Băneasa indică o creștere evidentă a temperaturii medii anuale în perioada 1901–2025. Încălzirea se manifestă atât în interiorul orașului, cât și la periferie, iar evoluția diferențelor dintre stații sugerează inclusiv influența extinderii suprafețelor construite.

Valurile de căldură reprezintă una dintre cele mai importante manifestări ale încălzirii urbane. Episoadele de temperaturi extreme pot începe încă din aprilie și se pot prelungi până spre sfârșitul lunii septembrie.

În iulie 2025, temperaturile maxime au depășit 40°C în mai multe orașe, inclusiv București. Persistența căldurii timp de mai multe zile crește stresul termic, consumul de energie pentru climatizare și riscurile pentru sănătate.

Nopțile tropicale, în care temperatura minimă nu coboară sub 20°C, constituie o problemă deosebită. Organismul și locuințele nu mai beneficiază de răcirea nocturnă necesară recuperării după zilele caniculare.

Proiecțiile climatice indică pentru București o creștere suplimentară de aproximativ 10–20 de nopți tropicale anual până în 2050.

Și iernile au devenit mai blânde

Și iernile au devenit, în general, mai blânde. Observațiile climatice indică o creștere a temperaturilor în toate anotimpurile, fără ca aceasta să elimine posibilitatea episoadelor de ger, ninsoare sau viscol.

  • Peste încălzirea climatică generală se suprapune insula de căldură urbană, determinată de suprafețele asfaltate, beton, densitatea construcțiilor, reducerea vegetației și căldura generată de activitățile umane.
  • În anumite condiții de vară, centrul Bucureștiului poate fi cu 3–8°C mai cald decât zonele rurale din jur. Aceste diferențe nu reprezintă o încălzire permanentă și uniformă.

Valorile temperaturii suprafeței trebuie diferențiate de cele ale aerului. Efectul urban este deosebit de important noaptea, când clădirile și infrastructura eliberează căldura acumulată în timpul zilei.

Astfel, încălzirea globală și transformările urbane se amplifică reciproc, accentuând expunerea persoanelor vulnerabile.

Schimbările climatice și strategiile de urbanism

Până în prezent, abordarea provocării schimbărilor climatice în planificarea urbană din România a fost mai degrabă formală.

La nivel declarativ, localitățile din România și-au elaborat strategii de dezvoltare în care au propus măsuri precum eficientizarea energetică a fondului construit sau amenajarea de spații verzi pe terenurile degradate.

  • Aceste măsuri au fost însă strâns legate de posibilitățile de finanțare prin fonduri nerambursabile.
  • În cazul Planurilor Urbanistice Generale (PUG) ale localităților, acest tip de stimulente financiare a lipsit.
  • Majoritatea localităților din România au PUG foarte vechi.
  • Chiar și în cazul celor elaborate în ultimii zece ani, de când studiile privind impactul schimbărilor climatice au devenit obligatorii pentru PUG, este dificil de evaluat atât calitatea studiilor, cât și contribuția lor la schimbarea regulilor de construire.

Din 25 august 2026, noua legislație în domeniu (Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor – Legea nr. 169/2026) introduce schimbări importante, reziliența climatică fiind considerată un obiectiv al activităților de amenajare a teritoriului și urbanism.

Astfel, regulile de construire stabilite prin PUG trebuie să fie fundamentate de studii privind schimbările climatice și îmbunătățirea performanței energetice la nivel urban.

La nivelul Planurilor Urbanistice Zonale, care reglementează suprafețe restrânse din localități, devin obligatorii un studiu privind contribuția planului la tranziția către neutralitate climatică și un plan cu măsuri de reziliență climatică, reducerea insulelor de căldură și utilizarea energiei regenerabile.

Cum răspund clădirile la schimbările climatice?

O clădire răspunde la climă în fiecare zi. În România, aproape nouă din zece locuințe au fost construite înainte de 1990, pentru ierni lungi și geroase. Era o vreme în care căldura verii nu părea o problemă.

  • Iarna, o clădire neizolată pierde căldură prin pereți, ferestre și acoperiș, dar și prin fisurile și rosturile clădirii.
  • O clădire bine izolată, dar neetanșă, își pierde o bună parte din avantaj, pentru ca aerul cald iese pe la rosturi și ocolește izolația.
  • Vara, lucrurile se inversează. Blocurile vechi din beton și cărămidă au masă termică mare și ar trebui să țină răcoarea.
  • Asta funcționează însă doar dacă se pot răci noaptea, iar cu nopți tot mai calde, aceeași masă ajunge să adune căldura în loc să o țină afară.

Clădirile noi, mai ușoare și cu multă sticlă, se încălzesc și mai repede. Nici materialele nu mai îmbătrânesc cum s-a prevăzut. Înghețul le afectează mai rar acum, dar căldura, soarele și ploile torențiale le uzează mai repede.

Problema: Proiectăm pentru clima de ieri și prea rar ne gândim la cea în care clădirea va trăi următorii 50 de ani.

Cum s-a schimbat felul în care construim?

Și felul în care construim s-a schimbat. Prima etapă a fost izolarea blocurilor pentru iarnă, ca să scadă factura la încălzire. A adus comfort, dar economiile reale au fost adesea sub cele promise. 

A urmat nZEB: clădirile noi autorizate după 31 decembrie 2020 trebuie să consume aproape zero energie. Acum e nevoie de o viziune holistică, care să țină cont și de vară.

O clădire renovată nu e automat pregătită pentru căldură: izolația și ferestrele etanșe reduc pierderile iarna, dar fără umbrire și ventilare țin căldura înăuntru vara.

Alte țări europene au început deja să abordeze problema. În Marea Britanie, riscul de supraîncălzire trebuie evaluat încă din faza de proiectare, iar prioritate au umbrirea, ventilarea și masa termică, înaintea aerului condiționat. Irlanda oferă un model mai ușor de preluat: evaluarea supraîncălzirii se face prin calculul energetic existent, nu printr-o reglementare separată.

Clima s-a încălzit vizibil: din 2012, fiecare an a fost cu peste 1 °C mai cald decât media 1971–2000. Iernile devin mai blânde, iar verile tot mai lungi și mai fierbinți.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
„Eu nu sunt un gunoi!” Nicușor Dan explică decizia de a-l interzice pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de presă
Digi24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Cancan.ro
Tabel pensii. Ce pensie vei primi la bătrânețe, dacă ai lucrat 40 de ani cu carte de muncă, în funcție de job-ul tău
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Adevarul
Au plătit până la 600.000 de dolari și și-au vândut casele pentru a trăi pe un vas de croazieră, dar au fost dați jos după doi ani
Mediafax
Presa maghiară, VERDICT despre România: De ce nu mai este „țara-model” din regiune
Click
Corina Caciuc, victorie în instanță după un proces dificil! Ce a declarat partenera lui Laurențiu Reghecampf: „Am fost rănită”
Digi24
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
Cancan.ro
Gabi Torje a SPART deja marele premiu câștigat la Asia Express. Pe ce a cheltuit banii primiți de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Vedeta TV care și-a făcut 50 de operații estetice: „8 măriri de sâni, 3 liftinguri la fese, plus nas, urechi, tot! Acum am avut o infecție generalizată”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Unul dintre cele mai sigure SUV-uri din lume poate fi cumpărat SH. Cât costă un Volvo XC90 după aproape 150.000 KM
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Românii plătesc tot mai mult pentru traiul zilnic. Ce s-a scumpit cel mai mult în ultimul an?
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
EXCLUSIVDaniel Zamfir îl acuză pe Bolojan că a prezentat intenționat România ca fiind în pragul prăpastiei, într-un interviu pentru Bloomberg. „Bolojan a avut un plan. Să prezinți România ca fiind în situația Greciei e o minciună ordinară!”
08:00
Daniel Zamfir îl acuză pe Bolojan că a prezentat intenționat România ca fiind în pragul prăpastiei, într-un interviu pentru Bloomberg. „Bolojan a avut un plan. Să prezinți România ca fiind în situația Greciei e o minciună ordinară!”
Comuna cu cele mai multe sate din România. Harta imposibilă care da bătăi de cap și celor de la Google Maps
07:57
Comuna cu cele mai multe sate din România. Harta imposibilă care da bătăi de cap și celor de la Google Maps
ALERTĂCod roșu de vânt puternic în județul Cluj emis de meteorologi. Rafalele pot depăși 150 km/h. Autoritățile au emis Ro Alert
07:54
Cod roșu de vânt puternic în județul Cluj emis de meteorologi. Rafalele pot depăși 150 km/h. Autoritățile au emis Ro Alert
FLASH NEWSSondaj Reuters/Ipsos: Cine sunt favoriții democraților pentru Casa Albă în 2028. Vance și Rubio conduc la republicani, dar șansele lor depind de politica lui Trump
07:41
Sondaj Reuters/Ipsos: Cine sunt favoriții democraților pentru Casa Albă în 2028. Vance și Rubio conduc la republicani, dar șansele lor depind de politica lui Trump
LIVE UPDATERăzboi în Ucraina, ziua 1.723. Moscova, lovită cu sute de drone imediat după întâlnirea lui Vladimir Putin cu emisarii americani
07:38
Război în Ucraina, ziua 1.723. Moscova, lovită cu sute de drone imediat după întâlnirea lui Vladimir Putin cu emisarii americani
ACTUALITATE13 Noiembrie, calendarul zilei: Emma Răducanu împlinește 24 de ani, Lando Norris 27. Este inventat hot dog-ul
07:15
13 Noiembrie, calendarul zilei: Emma Răducanu împlinește 24 de ani, Lando Norris 27. Este inventat hot dog-ul

Cele mai noi

Trimite acest link pe