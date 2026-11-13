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Sondaj Reuters/Ipsos: Cine sunt favoriții democraților pentru Casa Albă în 2028. Vance și Rubio conduc la republicani, dar șansele lor depind de politica lui Trump

Sondaj Reuters/Ipsos: Cine sunt favoriții democraților pentru Casa Albă în 2028. Vance și Rubio conduc la republicani, dar șansele lor depind de politica lui Trump
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Lupta pentru Casa Albă din 2028 începe să prindă contur în Statele Unite, deși niciunul dintre politicienii considerați favoriți nu și-a anunțat oficial candidatura.

Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance se bucură de cele mai bune evaluări în rândul republicanilor, în timp ce democrații îi plasează în frunte pe senatorul Jon Ossoff și fostul secretar al transporturilor Pete Buttigieg.

JD Vance și Marco Rubio - Foto: The White House, Public domain, via Wikimedia Commons

JD Vance și Marco Rubio – Foto: The White House, Public domain, via Wikimedia Commons

Alegerile primare sunt programate abia peste mai bine de un an, astfel că preferințele electoratului se pot modifica, iar pe lista posibililor candidați ar putea apărea și alte nume, relatează Reuters.

În tabăra republicană, 45% dintre alegătorii chestionați îl consideră pe Marco Rubio un candidat „excelent” pentru funcția de președinte. JD Vance se situează foarte aproape, cu 43%.

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De cealaltă parte, Jon Ossoff, senator democrat de Georgia, și Pete Buttigieg au primit fiecare calificativul „excelent” din partea a 29% dintre alegătorii democrați.

Cercetarea Reuters/Ipsos a inclus 1.705 adulți americani, dintre care aproximativ 500 de alegători înregistrați pentru fiecare dintre cele două mari partide. Sondajul a fost finalizat luni, iar marja de eroare pentru alegătorii republicani și democrați este de cinci puncte procentuale.

Trump influențează cursa republicanilor. Rubio și Vance încearcă să își consolideze pozițiile

Președintele Trump rămâne, cel puțin pentru următorii doi ani, o figură centrală în calculele politice ale ambelor partide, într-un moment în care popularitatea sa se apropie de cele mai scăzute niveluri înregistrate de-a lungul carierei politice.

Republicanii nu au o poziție comună în privința viitorului partidului. O parte dintre alegători își doresc un succesor care să continue direcția actualului președinte, însă alții preferă un politician care să se distanțeze de politica imprevizibilă și oscilantă a lui Trump.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Trump a discutat deja cu apropiații săi despre posibilii succesori, întrebându-i dacă îl preferă pe Vance sau pe Rubio. Cu toate acestea, într-un interviu acordat duminică emisiunii „60 Minutes”, difuzată de CBS, șeful de la Casa Albă a declarat că „nu neapărat” va susține un candidat în alegerile primare republicane.

Barbara Rezner, avocată din Florida care l-a votat pe Trump la ultimele trei scrutinuri prezidențiale, spune că îl preferă pe Rubio. În opinia sa, Vance este prea conservator și prea apropiat de actualul lider de la Casa Albă.

„Rubio a reuşit să-şi facă treaba. A rămas în afara atenţiei majorităţii oamenilor pentru că nu a făcut nimic prea de stânga, prea de dreapta sau prea nebunesc”, a declarat Rezner.

Nemulțumirile din interiorul electoratului republican, deocamdată limitate, dar în creștere, sunt alimentate inclusiv de războiul declanșat de Trump împotriva Iranului, conflict care a provocat scumpirea combustibililor.

Deși conduce diplomația americană, Rubio a lipsit de la numeroase discuții de pace cu Iranul, negocieri care nu au produs până acum rezultatele așteptate.

De cealaltă parte, Vance a încercat să marcheze o anumită distanță față de deciziile președintelui. Vicepreședintele SUA a afirmat public că înfrângerea severă suferită de republicani la alegerile legislative din 3 noiembrie a fost provocată de războiul cu Iranul.

Pe lista posibililor candidați republicani se mai află aproximativ 12 politicieni. Printre cei mai bine evaluați este guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, considerat o opțiune excelentă de 32% dintre alegătorii partidului.

Donald Trump Jr., fiul președintelui, și senatorul texan Ted Cruz au, de asemenea, susținători, dar se confruntă și cu un nivel ridicat de opinii negative.

Democrații caută un candidat pentru 2028. Ossoff și Buttigieg îi devansează pe Harris și Newsom

În Partidul Democrat, senatorul Jon Ossoff a câștigat vizibilitate prin criticile directe formulate la adresa președintelui Trump, pe care l-a acuzat de corupție și l-a descris drept nepotrivit pentru funcția pe care o ocupă.

Senatorul Jon Ossoff - Foto: UNC - CFC - USFK, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Senatorul Jon Ossoff – Foto: UNC – CFC – USFK, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Ossoff a obținut săptămâna trecută un nou mandat în Senat, câștigând alegerile din Georgia cu un avans de 18 puncte procentuale. Rezultatul a venit într-un stat în care Trump se impusese la prezidențialele din 2024 cu o diferență de două puncte.

Pete Buttigieg, care a participat și la cursa prezidențială din 2020, beneficiază de o notorietate mai mare la nivel național. Aproximativ unul din cinci alegători democrați declară că nu a auzit niciodată de Buttigieg, în timp ce în cazul lui Ossoff proporția ajunge la aproape unul din trei.

Pete Buttigieg - Foto: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Pete Buttigieg – Foto: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

În rândul republicanilor, JD Vance este cunoscut de aproape toți alegătorii chestionați. În schimb, unul din șase afirmă că nu știe cine este Marco Rubio.

Notorietatea poate reprezenta un avantaj financiar important pentru viitorii candidați, deoarece reduce cheltuielile necesare promovării numelui în timpul campaniei. Totuși, istoria electorală americană oferă și exemple de politicieni care au pornit cu un nivel redus de popularitate și au reușit ulterior să câștige alegerile, precum fostul președinte Bill Clinton.

Atât Ossoff, cât și Buttigieg sunt considerați reprezentanți ai aripii moderate a Partidului Democrat.

Sondajul arată că alți doi politicieni cunoscuți din aceeași zonă politică, fosta vicepreședintă Kamala Harris și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, sunt considerați candidați excelenți de câte 23% dintre alegătorii democrați.

Harris a pierdut alegerile prezidențiale din 2024 în fața lui Donald Trump, iar Newsom se numără printre politicienii democrați cu vizibilitate națională.

Alexandria Ocasio-Cortez, reprezentantă a statului New York în Camera Reprezentanților și una dintre vocile importante ale aripii progresiste, obține o evaluare similară din partea a 15% dintre alegătorii partidului.

Diferențele dintre posibilii candidați se reflectă și în pozițiile lor față de Trump.

După alegerile legislative, Ocasio-Cortez a declarat pentru CNN că declanșarea unei proceduri de punere sub acuzare a președintelui ar trebui luată în considerare.

Buttigieg a adoptat o poziție diferită, afirmând într-un interviu pentru revista „New Yorker” că „nu este foarte interesat” de o asemenea procedură.

Elaine Kamarck, strateg democrat, a avertizat însă că preferințele actuale ale alegătorilor nu ar trebui interpretate ca o indicație sigură privind rezultatul viitoarelor alegeri, având în vedere perioada îndelungată rămasă până la scrutinul prezidențial din 2028.

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