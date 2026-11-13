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Război în Ucraina, ziua 1.723. Moscova, lovită cu sute de drone imediat după întâlnirea lui Vladimir Putin cu emisarii americani

Război în Ucraina, ziua 1.723. Moscova, lovită cu sute de drone imediat după întâlnirea lui Vladimir Putin cu emisarii americani
Război în Ucraina, ziua 1.723. Moscova, lovită cu sute de drone / foto ilustrativ, sursa: Profimedia
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Războiul din Ucraina a intrat vineri, 13 noiembrie 2026, în a 1723-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Imediat după întâlnirea dintre Vladimir Putin și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, reprezentanții președintelui Donald Trump, Moscova a fost lovituă cu sute de drone. Toate aeroporturile din capitala Rusiei au fost închise.

Atac de amploare la Moscova

Agenția Nexta informează că în noaptea de joi spre vineri Moscova a fost vizată de un atac aerian de amploare. Sute de drone lansate de armata ucraineană au avut drept țintă capitala Rusiei. Autoritățile au luat măsuri imediat. Printre altele, toate aeroporturile au fost închise.

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Nu este pentru prima dată când dronele ucrainene afectează traficul aerian în zona Moscova. În ultimele luni, s-au intensificat atacurile asupra capitalei rusești, circulația avioanelor fiind bulversată.

Atacul de amploare a avut loc la scurt timp după ce emisarii lui Donald Trump au încheiat discuțiile cu Vladimir Putin. Steve Witkoff și Jared Kushner, reprezentanții președintelui american, au sosit, joi, la Moscova pentru o nouă rundă de negocieri cu Vladimir Putin privind încheierea războiului din Ucraina. Vizita are loc după două zile de discuții tripartite desfășurate la Abu Dhabi.

Cei doi emisari americani au fost întâmpinați pe aeroportul Vnukovo de Kirill Dmitriev, reprezentantul special al lui Vladimir Putin. Acesta i-a însoțit spre centrul Moscovei, unde a avut loc întâlnirea cu Putin. Pentru Witkoff, a fost a 10-a întâlnire față în față cu liderul rus.

Rafinăria de petrol din Volgograd, în flăcări

Pe de altă parte, forțele ucrainene au lovit o importantă rafinărie de petrol din orașul Volgograd, precum și o unitate de producție din Rostov-pe-Don.

Canalele ucrainene de monitorizare Exilenova+ și Supernova+ au raportat flăcări și explozii la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, cu o capacitate anuală de prelucrare a țițeiului de 15 milioane de tone metrice.
Imaginile surprinse de martori oculari la fața locului par să arate flăcări care ies din rafinărie și luminează cerul nopții. De asemenea, înregistrările video surprind locuitori din Volgograd stând la coadă la benzinării, ca urmare restricțiilor privind combustibilul impuse în Rusia.

Andrei Bocearov, guvernatorul regiunii Volgograd, a confirmat un atac „masiv” asupra orașului și izbucnirea unor incendii în zona industrială din sudul comunității.

Rafinăria de petrol din Volgograd este una dintre cele mai mari deținute de Lukoil, al doilea mare producător de petrol din Rusia.

La sud-vest de Volgograd, guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar, a confirmat un atac ucrainean asupra orașului Rostov-pe-Don. Potrivit lui Sliusar, în urma loviturilor ucrainene, au izbucnit incendii la o unitate de producție și la un depozit.

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