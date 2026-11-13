Care este comuna cu cele mai multe sate din România. Harta imposibilă care da bătăi de cap și celor de la Google Maps.

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Este vorba despre comuna Cornereva din județul Caraș-Severin. Aceasta este comuna cu cele mai multe sate din ţară, mai exact, 40 la număr, și se întinde și mult, ca suprafață, aproape 260,23 km pătrați.

Cele 40 de sate ale sale sunt: Cornereva (reședința) Arsuri, Bogâltin, Bojia, Borugi, Camena, Cireșel, Costiș, Cozia, Cracu Mare, Cracu Teiului, Dobraia, Dolina, Gruni, Hora Mare, Hora Mică, Ineleț, Izvor, Lunca Florii, Lunca Zaicii, Mesteacăn, Negiudin, Obița, Pogara, Pogara de Sus, Poiana Lungă, Prisăcina, Prislop, Ruștin, Scărișoara, Strugasca, Studena, Sub Crâng, Sub Plai, Topla, Țațu, Zănogi, Zbegu, Zmogotin, Zoina.

Deoarece aceasta are o vastă răspândire și un mosaic de cătune și sate mici împrăștiate pe dealuri, aplicațiile de navigație și harta digitală, inclusiv Google Maps, se încurcă adesea în rețeaua de drumuri comunale, ulițe și denumiri vechi.

De asemenea, șoferii sau curierii care încearcă să ajungă într-un sat anume din această comună se trezesc că sunt blocați pe camp sau că sunt ghidați greșit la kilometri distanță de destinație.

Și comuna Vedea din județul Argeș este considerată ca având „cele mai multe sate din România”. Comuna aceasta are 19 sate în componența sa. Recensământul din anul 2021 a arătat că această comună cu o veche atestare documentară are peste 3.000 de locuitori.