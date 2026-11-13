Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 13 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Emma Răducanu este o jucătoare profesionistă de tenis, cunoscută în întreaga lume pentru talentul și performanțele sale remarcabile. S-a născut pe 13 noiembrie 2002, în Toronto, Canada, având tată român și mamă chinezoaică. A devenit celebră în anul 2021, când a câștigat turneul US Open din Statele Unite ale Americii. La numai 18 ani, a reușit o performanță istorică, devenind prima jucătoare din era Open care a câștigat un turneu de Grand Slam venind din calificări, fără să piardă niciun set. Succesul său a impresionat lumea sportului și a transformat-o într-una dintre cele mai apreciate tinere jucătoare de tenis. Emma este apreciată pentru viteza, determinarea și eleganța sa pe teren. Deși reprezintă Marea Britanie în competițiile internaționale, Emma Răducanu păstrează o legătură specială cu România, țara de origine a tatălui său, și a vorbit în repetate rânduri despre afecțiunea pe care o are pentru cultura românească.

Lando Norris este un pilot britanic de Formula 1, cunoscut pentru talentul, viteza și ambiția sa. S-a născut pe 13 noiembrie 1999, în Bristol, Anglia, și este unul dintre cei mai apreciați piloți ai generației sale. A debutat în Formula 1 în anul 2019, la echipa McLaren, unde s-a remarcat prin rezultatele sale și prin stilul spectaculos de pilotaj. În 2024, a obținut prima sa victorie într-un Mare Premiu de Formula 1, la Miami, iar în 2025 a devenit campion mondial la piloți, după un sezon foarte disputat. Lando Norris este apreciat nu doar pentru performanțele sportive, ci și pentru personalitatea sa prietenoasă, simțul umorului și apropierea față de fani. Prin talent, perseverență și pasiune pentru automobilism, a devenit unul dintre numele importante ale Formulei 1 moderne.

Pe 13 noiembrie 1805, potrivit unei povești culinare populare, măcelarul german Johann Georg Lahner a inventat hot dog-ul, unul dintre cele mai cunoscute preparate de tip fast-food din lume. Originar din Germania și stabilit la Viena, Johann Georg Lahner a devenit cunoscut pentru prepararea cârnaților Frankfurter, realizați dintr-un amestec de carne de porc și vită, condimente și mirodenii. Aceștia au cucerit rapid gusturile vienezilor și au contribuit la popularizarea celebrilor cârnați vienezi. Mai târziu, odată ajuns în Statele Unite, preparatul a fost adaptat și servit într-o chiflă, devenind celebrul hot dog american. Astăzi, hot dog-ul este apreciat în întreaga lume, fiind nelipsit de la festivaluri, evenimente sportive și standuri de street food. O combinație simplă de cârnat și pâine a devenit, în timp, un simbol al gastronomiei rapide internaționale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1745: Valentin Haüy 🇫🇷😎 savant, întemeietorul primei școli pentru nevăzători din lume

🎂1833: Edwin Booth 🇺🇸🎭 considerat cel mai mare actor american al sec. XIX

🎂1893: Reuven Rubin 🇮🇱🎨 pictor, cel dintâi reprezentant diplomatic, cu rang de ministru plenipotențiar, al statului Israel în România

🎂1941: Norman Jay „Dack” Rambo 🇺🇸🎬 a interpretat rolul Jack Ewing în Dallas, între 1985-1987. A murit de SIDA, la 52 de ani

🎂1955: Whoopi Goldberg 🇺🇸🎬 În 1991 pentru rolul său din Fantoma mea iubită (1990) va câștiga un Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar

🎂1960: Teodora Ungureanu 🇷🇴🤸🏻 bronz la bârnă și argint la paralele inegale, la Jocurile Olimpice de vară din 1976

🎂1967: Jimmy Kimmel 🇺🇸📺 comedian și prezentator

🎂1975: Diana Iovanovici-Șoșoacă 🇷🇴🗣️

🎂1999: Lando Norris 🇬🇧🇧🇪🏎‍🟀 pilot de curse

🎂2002: Emma Răducanu 🇬🇧🥎 jucătoare profesionistă de tenis britanică cu origini în România și China. A câștigat US Open (2021), prima britanică câștigătoare de Grand Slam după 1977

Decese 🕯

🕯️1988: Vlad Georgescu 🇷🇴🎙️ istoric, politolog, jurnalist, profesor universitar, director al postului de Radio „Europa liberă” din München

🕯️1998: Valerie Hobson 🇬🇧🎬

🕯️2022: Constantin Codrescu 🇷🇴🎭🎬 Dintre rolurile memorabile pot fi amintite cel din La moara cu noroc și cel al lui Hamlet, jucat în versiune radiofonică la Radio România

Evenimente📋

📋🤡 Ziua internațională a mimului

📋👨🏻‍🦯 Ziua internațională a educației copiilor nevăzători

📋🫂 Ziua Mondială a Bunătății/Bunăvoinței (World Kindness Day)

📋🏆 Ziua Mondială a calităţii, marcată în a doua zi de joi a lunii noiembrie

Calendar 🗒️

🗒️1594: Creditorii turci din București sunt uciși din ordinul lui Mihai Viteazul

🗒️1805: Johann Georg Lahner a inventat „hot dog”-ul

🗒️1907: Inginerul francez Paul Cornu reușește primul zbor din lume cu un elicopter. Elicopterul său cântărea 260 de kilograme și s-a mentinut în aer 20 de secunde la o înălțime de 30 cm deasupra Pământului, după care s-a prăbușit

🗒️1918: La sfârșitul Primului Război Mondial, trupele Antantei au ocupat orașul Constantinopol, capitala Imperiului Otoman

🗒️1954: Prima cupă mondială de rugby a fost câștigată de Anglia, care a învins Franța în finala disputată la Paris

🗒️1985: Laharul rezultat în urma erupției vulcanului Nevado del Ruiz a îngropat orașul columbian Armero, ucigând 23.000 de persoane

🗒️1990: A fost scrisă prima pagină World Wide Web

🗒️1994: Suedia decide prin referendum intrarea în Uniunea Europeană