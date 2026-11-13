Mărturia șefului gărzilor de corp ale lui Georgescu la DIICOT în dosarul depistării microfoanelor. A dezvăluit cine a chemat tehnicianul la vila din Mogoșoaia

În vreme ce gărzile de corp ale lui Călin Georgescu așteaptă eliberarea patronului lor, începe să se facă lumină în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost pus sub acuzare pentru chemarea unui tehnician care să scaneze vila acestuia din Mogoșoaia în căutare de tehnică de ascultare sau filmare.

Concret, un procuror DIICOT a divulgat în fața unuia dintre judecătorii de drepturi și libertăți care a avut de soluționat o cerere recentă a fostului prezidențiabil detaliile declarației șefului gărzilor de corp a lui Georgescu, Marian Burcea.

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Călin Georgescu a vorbit direct cu tehnicianul care i-a scanat casa

Concret, magistratul DIICOT a explicat în fața respectivului judecător că există la respectivul dosar „trei declarații pe care le consideră relevante sub aspectul obiectului cauzei, respectiv declarația suspectului Zamfir, persoana care a efectuat acea scanare în două zile consecutive”.

„Astfel, prima dată, fiind abordat de martorul Burcea (Marian Burcea – n.r.), garda de corp a inculpatului Georgescu Călin, suspectul s-a deplasat la locuința inculpatului din Mogoșoaia, inculpatul fiind cel care a purtat discuțiile și i-a explicat ce dorește, iar suspectul i-ar fi răspuns că nu are asupra sa aparatura necesară pentru a realiza solicitările, vizând în principal eventuale microfoane sau camere de luat vederi”, s-a consemnat în dosarul de la instanță consultat de Gândul.

„Cu toate acestea, la solicitarea expresă a inculpatului, a efectuat o scanare a două autoturisme. A doua zi, deși, potrivit declarației sale, spera să nu mai fie chemat, suspectul (tehnicianul Zamfir – n.r.) a fost abordat prin mesaj de martorul Burcea, suspectul revenind cu altă aparatură și aducând la îndeplinire solicitările, fiind îndrumat în interiorul locuinței de către soția inculpatului Georgescu Călin, ulterior fiind depistat de către organe cu aparatura asupra sa”, se mai arată în actele dosarului de la instanță.

Detaliind conținutul acestor declarații procurorul DIICOT a arătat că „rezultă suficiente elemente cu privire la săvârșirea de către inculpatul Georgescu Călin a celor trei infracțiuni reținute în cauza nou formată, respectiv instigare la operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, instigare la tentativă la alterarea integrității datelor informatice și instigare la tentativă la perturbarea funcționării sistemelor informatice”.

Spovedania gărzii de corp

„Acuzarea apreciază că este relevat mobilul chemării acelei persoane, inclusiv prin declarația gărzii de corp a inculpatului Georgescu Călin, martorul Burcea (Marian Burcea denumit „Lunetistul” -n.r.), potrivit căreia nu se urmărea neapărat verificarea eventualelor dispozitive amplasate ca urmare a percheziției efectuate de către D.I.I.C.O.T”, se mai arată în dosar.

Și avocatul lui Georgescu a redat din declarația de martor a șefului gărzilor de corp și a explicat că „martorul Burcea, invocat de reprezentantul Ministerului Public, a explicat că în locuința inculpatului Georgescu Călin fuseseră primite foarte multe cadouri, icoane, obiecte de artă, de la diverse persoane, chiar și în ziua percheziției fiind în casă sute de oameni, respectiv organe de poliție, jandarmerie, procurori, jurnaliști, vizitatori, protestatari, astfel încât era firesc ca inculpatul, de bună-credință, să dorească să verifice dacă nu cumva i-a fost implantat vreun dispozitiv prin care să fie fotografiat sau filmat în ipostaze intime”.

Tot avocatul a detaliat că „persoana care asigura paza obiectivului, martorul Burcea, a aplicat o măsură de prevenție pe care o consideră de bun-simț, fiind normal ca, primind zeci de pachete, acestea să fie verificate”.

Dosarul IV pentru Călin Georgescu – faza pe microfoane

În 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracțiunile de alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice.

Fostul candidat la prezidențiale este în acest moment la DIICOT. Surse judiciare afirmă pentru Gândul că în același loc ar fi și bărbatul de 35 de ani care ar fi efectuat operațiunile de căutare a microfoanelor DIICOT.

Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 26.09.2026, un suspect în vârstă de 35 ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani (ce are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT – Structura Centrală) a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică.

Demersul a avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul respectiv, în cadrul unei cauze penale în care au fost puse în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică, împrejurări cunoscute de cei doi suspecți.

Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților.

Audierile au avut loc la DIICOT – Structura Centrală.

Cine ar fi „căutătorul” de microfoane

Surse judiciare afirmau pentru Gândul că în acest nou dosar format pe numele lui Georgescu este cercetat și Vlad Alin Zamfir ZAMFIR VLAD-ALIN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

– operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prev. de art. 365 alin. 1 lit. a din C.p., constând în aceea că la data de 26.09.2026, la solicitarea numitului GEORGESCU CĂLIN, domiciliat în comuna Mogoșoaia, a pus la dispoziția acestuia dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii infracţiunilor prevăzute la art. 362 și art. 363 din C.p., în acest sens a procedat la scanarea/verificarea imobilului numitului Georgescu Călin, din comuna Mogoșoaia, Jud Ilfov, în vederea identificării tehnicii de înregistrare audio-video montate de organele abilitate și deteriorării datelor informatice și perturbării acestor sisteme informatice, având cunoștință despre efectuarea percheziției domiciliare din data de 21.09.2026 de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală la acea adresă.

– tentativă la infracţiunile de:

• alterarea integrităţii datelor informatice, prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 362 din C.p.,

• perturbarea funcţionării sistemelor informatice, prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 363 din C.p.,

Constând în aceea că la data de 26.09.2026, la solicitarea numitului GEORGESCU CĂLIN, ulterior efectuării percheziției domiciliare din data de 21.09.2026 la adresa din com. Mogoșoaia, sat Mogoșoaia, jud. Ilfov, unde domiciliază acesta, precum și a punerii în aplicare a unor măsuri de supraveghere tehnică în acea cauză, respectiv în dosarul de înșelăciune, în care urmărirea penală este efectuată de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, a utilizat dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii infracţiunilor prevăzute la art. 362 și 363 din C.p., respectiv în vederea alterării datelor informatice, perturbării ori deteriorării mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică și astfel a procedat la scanarea/verificarea imobilului numitului Georgescu Călin, așa cum i-a solicitat acesta, urmarea socialmente periculoasă neproducându-se din motive independente de voința acestora.

Toate cu aplic. art. 38 alin. 1 și 2 din C.p.

S-a cerut scanarea mașinilor de la firma de unde închiria Georgescu

Firma de la care Călin Georgescu își închiria mașinile ar fi fost verificată tehnic împotriva aparaturii de supraveghere de către același bărbat, inculpat deja în cel de-al patrulea dosar al fostului candidat la alegerile prezidențiale, transmit în exclusivitate surse judiciare, pentru Gândul.

Potrivit acestora se pare că anchetatorii DIICOT ar deține probe potrivit cărora rezultă că Vlad Zamfir, bărbatul de 35 de ani care a făcut o verificare tehnică la vila soților Georgescu, după ce acesta din urmă a aflat oficial că este inculpat într-un dosar DIICOT, ar fi verificat și sediul firmei dar și mașinile deținute de firma respectivă.

Concret, arată sursele Gândul, bărbatul ar fi fost chemat de reprezentanții acestei firme iar solicitarea a fost aceea de asigurare a faptului că sediul și vehiculele nu ar fi „dotate” cu tehnică de supraveghere precum microfoane, reportofoane cu transmitere a sursei audio, sau camere video simple sau cu transmisie.

Sursele noastre arată că Vlad Zamfir a efectuat această verificare tehnică la sediul acestei firme și la vehiculele indicate de reprezentanții firmei.

Aceleași surse explică faptul că, anterior, această firmă de închiriere auto ar fi fost inclusiv percheziționată la solicitarea procurorilor, într-un dosar în care se verifică posibile fapte de infracțiuni economice. Perchezițiile ar fi avut loc în luna martie 2025, iar trei persoane ar fi fost audiate în respectiva cauză.

Pentru ce fapte e vizat Georgescu

Călin Georgescu ar fi vizat potrivit surselor noaste pentru instigare la infracțiunea de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prev. de art. 47 din C.p. rap. la art. 365 alin. 1 lit. a din C.p., constând în aceea că la data de data de 26.09.2026, i-a solicitat numitului ZAMFIR VLAD-ALIN să pună la dispoziție dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii infracţiunilor prevăzute la art. 362 și 363 din C.p., astfel că acesta a procedat la scanarea/verificarea imobilului numitului Georgescu Călin, având cunoștință despre efectuarea percheziției domiciliare din data de 21.09.2026 de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală la adresa din comuna Mogoșoaia, în vederea identificării tehnicii de înregistrare audio-video montate de organele abilitate și deteriorării datelor informatice și perturbării acestor sisteme informatice.

– instigare la tentativă la infracţiunile de:

• alterarea integrităţii datelor informatice, prev. de art. 47 din C.p. rap. la art. 32 alin.1 rap. la art. 362 din C.p.;

• perturbarea funcţionării sistemelor informatice, prev. de art. 47 din C.p. rap. la art. 32 alin.1 rap. la art. 363 din C.p.,

constând în aceea că la data de data de 26.09.2026, ulterior efectuării percheziției domiciliare din data de 21.09.2026 la adresa din com. Mogoșoaia, sat Mogoșoaia, jud. Ilfov unde domiciliază acesta, precum și a punerii în aplicare a unor măsuri de supraveghere tehnică în acea cauză, respectiv în dosarul nr. 2871/19/P/2024, în care urmărirea penală este efectuată de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, i-a solicitat numitului să utilizeze dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii infracţiunilor prevăzute la art. 362 și 363 din C.p., respectiv în vederea alterării datelor informatice, perturbării ori deteriorării mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică și astfel acesta a procedat la scanarea/verificarea imobilului numitului Georgescu Călin, urmarea socialmente periculoasă neproducându-se din motive independente de voința acestora.

Toate cu aplic. art. 38 alin. 2 din C.p.

Firma pe care ar fi cooptat-o Călin Georgescu pentru aceste proceduri presupus ilegale ar fi SMT DISCRET MISSION SRL.