Daniel Zamfir îl acuză pe Bolojan că a prezentat intenționat România ca fiind în pragul prăpastiei, într-un interviu pentru Bloomberg. „Bolojan a avut un plan. Să prezinți România ca fiind în situația Greciei e o minciună ordinară!”

Invitat la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, ministrul Economiei, Daniel Zamfir, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a prezentat intenționat o imagine falsă asupra economiei României, în interviul acordat Bloomberg. Ministrul Economiei susține că declarațiile despre riscul ca România să ajungă în situația Greciei au fost făcute la scurt timp după ce Comisia Europeană plasase țara noastră pe locul al doilea în UE la creștere economică. Ilie Bolojan a avertizat în interviul pentru publicația Bloomberg din vara anului 2025 că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă Guvernul nu reduce rapid cheltuielile și nu aplică măsuri de austeritate. Urmărește emisiunea întreagă aici.

Daniel Zamfir susține că Bolojan a avut un plan și a descris situația economică a României ca fiind „nefericită” intenționat în interviul acordat Bloomberg

Daniel Zamfir a susținut că Ilie Bolojan a prezentat intenționat o imagine alarmistă asupra economiei României, prin interviul acordat Bloomberg. Ministrul Economiei a afirmat că premierul a făcut aceste declarații la o zi după ce Comisia Europeană anunțase că România se afla pe locul al doilea în UE în privința creșterii economice, în iunie 2025.

„Cu alte cuvinte, am distrus economia. Domnule Dumitrescu, am distrus economia în momentul ăsta. Uitați-vă că produsul intern brut al României a scăzut. Noi care noi, noi, cărora ne crește intern brut de ani de zile. Adică economia merge, adică produce mai mult, domnule, avem Bolojan să ne spună, nu nouă, să spună planetei. Cred că am mai spus la dumneavoastră, în emisiune acest lucru. Pentru mine nu mai e nicio îndoială că domnul Bolojan a avut un plan. Domnul Bolojan, absolut cu intenție, a făcut acea declarație la la Bloomberg fix a 2-a zi după ce Comisia Europeană publicaseră datele și România era a 2-a țară ca și creștere economică.

Eu vă relatez un lucru concret. Comisia Europeană stabilește, publică datele și spune: România, în iunie 2025, este a 2-a țară a, ca și ca și creștere economică, pe locul doi. Spuneți-mi și mie, tu, primul-ministru al României, să te duci a 2-a zi să dai interviu la Bloomberg, deci e la Bloomberg, ca să știe toată planeta”, a relatat ministrul Economiei.

Daniel Zamfir spune că Bolojan a mințit în interviul de la Bloomberg

Daniel Zamfir a susținut că Ilie Bolojan a prezentat România, în interviul acordat Bloomberg, ca fiind în pragul prăpastiei și într-o situație similară cu cea a Greciei. Ministrul Economiei a catalogat afirmația drept o minciună și a subliniat că, în iunie 2025, România înregistra o creștere economică de 1,7%, a doua cea mai mare din Uniunea Europeană. Acesta a precizat că rezultatul nu era un motiv de sărbătoare, dar nici nu justifica prezentarea țării ca fiind în situația Greciei.

„Vii și spui la Bloomberg: România este pe marginea prăpastiei României în situația Greciei. Dincolo de faptul că e o minciună din două puncte de vedere. Pe de o parte, că 1,7 creștere economică, a 2-a din Uniunea Europeană, într-o Europă care gâfâie, nu e un motiv așa de îngrijorare, mă rog, nici de deschis sticlă de șampanie, dar nici să prezinți că ești în situația Grecii, care, este o minciună ordinară”, a mai adăugat Daniel Zamfir la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Ce a spus Ilie Bolojan pentru Bloomberg

Ilie Bolojan a avertizat, într-un interviu acordat Bloomberg News, că România ar putea ajunge în incapacitate de plată dacă guvernul nu va pune rapid capăt cheltuielilor excesive. Fostul premier a declarat că următoarele şase luni vor fi cruciale pentru ca administraţia sa să impună o serie de măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulţumirii publice în creştere şi a tensiunilor din cadrul coaliţiei de guvernare.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare… Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău”, a spus premierul într-un interviu pentru Bloomberg News.

Fostul premier a afirmat că măsurile erau necesare şi pentru a preveni o posibilă retrogradare la ratingul „junk”, ceea ce ar fi însemnat ca România să devină total nerecomandată investițiilor străine. Cei de la Bloomberg au scris că investitorii sunt foarte atenți și la declarațiile factorilor de decizie, iar dacă un premier spune cu subiect și predicat că țara sa e bântuită de faliment, e greu de crezut că investitorii vor mai fi interesați.

România a scăpat de retrogradarea la junk

România a trecut și „examenul” S&P, după ce, la finalul lunii iulie, a reușit să-și păstreze calificativul „BBB-” de la agenția de rating Fitch, iar, o săptămână mai târziu, a primit și confirmarea de la Moody’s. Practic, la momentul actual, statul român știe că va încheia anul 2026 fără teama de a fi retrogradat în zona nerecomandată investițiilor de niciunul dintre cei trei giganți care stabilesc ratingul de țară.

O eventuală retrogradare a României la „junk” ar fi generat un lanț de slăbiciuni la nivel economic. Printre posibilele efecte, se numără retragerea investițiilor străine, împrumuturi la dobânzi mult mai mari, prăbușirea puterii de cumpărare a leului, creșterea inflației și a șomajului și, nu în ultimul rând, scumpirea produselor și serviciilor.

Din fericire, un astfel de scenariu nu poate fi luat în calcul odată cu menținerea statului român la granița categoriei nerecomandate investitorilor. Mai mult, precedentele episoade demonstrează că mulți investitori s-au simțit încurajați să finanțeze România, datorită dobânzilor mari care nu au scăzut, chiar dacă ratingul de țară a rămas același.