Cod roșu de vânt puternic în județul Cluj emis de meteorologi. Rafalele pot depăși 150 km/h. Autoritățile au emis Ro Alert

Meteorologii au emis vineri dimineață o avertizare Cod roșu pentru zona montană a județului Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri. Vântul va avea intensificări puternice și susținute, cu rafale care pot depăși 140-150 km/h.

Potrivit ANM, avertizarea Cod roșu este valabilă vineri între orele 7.20 și 10.00. Aceasta vizează zona montană a județului Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri.

Conform meteorologilor, vor fi intensificări puternice și susținute ale vântului cu viteze care vor depăși la rafală 140-150 km/h.

Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert pentru populație.

Cod galben în alte trei județe

De asemenea, meteorologii ANM au emis și un cod galben de vânt pentru mai multe localități din județe Constanța, Sibiu și Brașov. Se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h.