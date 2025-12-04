Prima pagină » HOROSCOP » Ce zodii vor atrage bani și succes financiar în decembrie. Norocoșii finalului de an

Ultima lună a lui 2025 vine cu oportunități financiare și prosperitate pentru anumite semne zodiacale. Zodiile acestea vor avea parte de noroc în investiții, venituri și proiecte personale, reușind să încheie anul pe val.

Trei semne zodiacale vor atrage abundența financiară pe tot parcursul lunii decembrie 2025. Pe măsură ce se apropie finalul anului, acești nativi se pot gândi la un nou capitol pe care anul 2026 îl reprezintă.

Ultima lună din an aduce succes financiar pentru aceste trei zodii

Scorpion

În decembrie, viața financiară a acestor nativi va cunoaște o schimbare radicală. La final de octombrie, Mercur a intrat în Săgetător, chiar înainte de a intra în mișcarea retrogradă pentru cea mai mare parte a lunii noiembrie. Deși le-au fost prezentate oportunități financiare, nu le-au putut pune în practică. Au întâmpinat întârzieri și provocări neașteptate.

Joi, 11 decembrie, Mercur va reintra în Săgetător, aducând la îndeplinire ceea ce persoanele născute sub acest semn zodiacal au început sau ceea ce a apărut pentru prima dată la începutul lunii noiembrie. Acum pot pune în aplicare planurile, pot lua decizii și avea încredere în oportunitățile care li se prezintă. Pe măsură ce Mercur revine în Săgetător pot trece la acțiune.

Săgetător

Decembrie este luna financiară a nativilor Săgetător. Energia Capricornului guvernează casa finanțelor și a bogăției. În timp ce sezonul Capricornului este întotdeauna un moment potrivit pentru a căuta un loc de muncă mai bine plătit sau pentru a-și mări propriile tarife, anul acesta această energie va fi amplificată. Energia Capricornului începe să se infiltreze în viața lor odată cu intrarea lui Marte în acest semn de pământ, luni, 15 decembrie.

Vărsător

În decembrie vărsătorii pot realiza orice își doresc din punct de vedere financiar. Miercuri, 10 decembrie, Neptun intră în mișcare directă în Pești. Neptun a intrat în Berbec la începutul anului 2025, dar, ca parte a mișcării sale retrograde și a progresului către un nou capitol, a reintrat în Pești pe 22 octombrie.

