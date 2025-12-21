Cele 3 zodii feminine care vor fi cerute de soție în 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV

Pentru Neti Sandu, vibrația lui 2026 este mult mai optimistă decât cea a anilor precedenți. Deși finalul lui 2025 nu va fi lipsit de provocări, Neti Sandu spune că 2026 deschide o etapă complet nouă.

Astrologa avertizează că ultimele luni din 2025 vor fi marcate de confruntări astrale importante. Neti explică faptul că unele planete se vor afla în poziții în care nu au mai fost de zeci sau chiar sute de ani, ceea ce face ca anul 2026 să fie unul cu o încărcătură aparte.

Mesajul cheie: După tensiunile din 2025, 2026 vine cu o energie de regenerare.

Carieră: Apar oportunități de joburi noi, în domenii tehnologice sau creative, care până acum păreau inaccesibile.

Relații: Zodiile de Aer (Gemeni, Balanță, Vărsător) vor avea un an excelent pentru parteneriate și căsătorie.

2026, un an al reinventării

Cu planete care se reașază în zodii rare, cu vibrația începuturilor și cu o energie cosmica ce promite schimbare, anul 2026 pare să fie, potrivit lui Neti Sandu, un moment ideal pentru transformare. Iar România, aflată sub semnul Vărsătorului, ar putea resimți mai puternic ca oricând impulsul de a se reinventa.

