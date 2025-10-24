Prima pagină » HOROSCOP » Cele șase ZODII care dau lovitura până de Crăciun, în 2025. Pe acești nativi îi așteaptă mult noroc, bani şi surprize neașteptate

24 oct. 2025, 15:11, HOROSCOP
Toamna acestui a venit cu schimbări majore în plan astrologic, iar odată cu începutul acestei luni, astrele au deschis un nou capitol pentru şase zodii, care astfel au devenit privilegiate. Banii, iubirea şi recunoaşterea publică le poate schimba viaţa radical.

Până de Crăciun, nativii respectivi vor resimţi cum norocul le surâde, problemele se rezolvă, iar surprizele apar exact atunci când se aşteaptă mai puţin, scrie bzi.ro.

Berbec

Berbecii au început a doua lună de toamnă cu o energie debordantă, iar planurile pe care le-au amânat de luni de zile au începând să prindă viaţă. Mai mult, sprijinul oamenilor din jur îi ajută să avanseze rapid. În plan financiar, apare o ocazie uriaşă de câştig pentru acești nativi, care le poate aduce stabilitatea mult dorită. În dragoste, au parte de armonie şi momente speciale.

Taur

Taurii au parte de o toamnă magică, iar până la Crăciun, banii curg în viaţa lor din surse neaşteptate: proiecte noi, colaborări sau chiar câştiguri surpriză. Relaţiile de familie se îmbunătăţesc, iar sufletul lor găseşte liniştea pe care o căutau de mult timp.

Leu

Leii se numără printre cei mai norocoşi nativi ai acestei perioade, iar Universul le oferă vizibilitate, recunoaştere şi oportunităţi spectaculoase. Pe tot ce pun mâna se transformă în succes, iar în dragoste pasiunea revine în forţă. Crăciunul îi găseşte mai fericiţi şi mai împliniţi ca niciodată.

Săgetător

Săgetătorii intră într-o etapă de expansiune, iar până la sfârşitul anului, visele lor se transformă în realitate. Norocul le aduce bani, dar şi experienţe unice: călătorii, oameni noi şi oportunităţi de dezvoltare. Sărbătorile de iarnă îi găsesc mai bogaţi sufleteşte şi material pe acești nativi.

Vărsător

Vărsătorii primesc daruri neaşteptate de la viaţă. În plan personal, relaţiile se armonizează, iar până la Crăciun pot trăi un eveniment fericit în familie. În plan profesional, apar schimbări benefice, care îi propulsează spre un statut superior.

Peşti

Peştii încheie anul cu un noroc divin, iar Universul le deschide uşi acolo unde păreau blocate şi le aduce linişte sufletească. Din punct de vedere financiar, pot primi bani din surse neaşteptate, iar în dragoste au parte de o conexiune specială. Crăciunul îi găseşte cu inima plină şi cu planuri mari pentru viitor.

