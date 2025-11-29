Cine va câștiga Alegerile pentru Primăria Generală din București, potrivit runelor lui Mihai Voropchievici

Mihai Voropchievici are un horoscop special pentru ziua de 7 decembrie 2025, ziua Alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei. Runele au hotărât deja cine va fi marele câștigător, potrivit horoscopului. Se anunță, deci, alegeri karmice pentru București.

Mihai Voropchievici a realizat horoscopul special al runelor pentru ziua de 7 decembrie 2025, ziua când Capitala își caută primar și în cursa electorală s-au înscris 17 candidați. Maestrul runelor spune că runa va decide clar cine va fi câștigătorul.

C ătălin Drulă (USR);

Daniel Băluță (PSD);

George Burcea ( Partidul Oamenilor Tineri );

Ciprian Ciucu (PNL);

Ana Maria Ciceală ( Partidul Sănătate Educație Natură Sustenabilitate );

Liviu Gheorghe Floarea ( Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache );

Gheorghe Macovei ( Partidul Rom ânia Mare);

Oana Cre țu ( Partidul Social Democrat Unit);

Mihai Ioan Lasca ( Partidul Patrioții Poporului Rom ân )

Rare ș Lazăr ( Partidul Rom ânia în Ac țiune );

Anca Alexandrescu ( candidat independent propus de Alianța electorală ” Dreptate pentru București ”);

Dănuț Angelo Trifu (independent);

Eugen Orlando Teodorovici (independent);

Gheorghe Nețoiu (independent);

Vlad Gheorghe (independent);

Angela Negrotă (independent);

Constantin-Titian Filip (independent).

Cei 17 candidați, înscriși și validați se vor lupta din greu pentru fotoliul de primar al Capitalei, iar Mihai Voropchievici a creat un horoscop special. Prin urmare, etalarea runelor pentru ziua alegerilor, 7 decembrie 2025, aduce o mare surpriză.

Cine va câ știga alegerile pentru Primăria Generală București , potrivit lui Mihai Voropchievici

Runa care va guverna ziua de 7 decembrie, ziua alegerilor din București, este runa Perdhro, o rună plină de mister, putere, dar și răsturnări majore de situație. Potrivit lui Mihai Voropchievci, aceeastă rună puternică va aduce surprize la care nu s-a așteptat nimeni. Astfel, runa Perdhro va aduce răsturnări gigantice de situație, va schimba total jocurile.

Runa Perdhro este simbolul al rezultatelor total neașteptate, al surprizelor și schimbărilor de destin care vor marca Bucureștiul.

Runa Perdhro nu este deci o rună a stabilității, ci una a schimbării bruște, a întorsăturilor dramatice și a șanselor care apar atunci când toată lumea crede că totul este deja decis.

De altfel, horoscopul special al lui Mihai Voropchievici, pentru ziua de 7 decembrie, aduce:

lucruri ascunse

decizii luate la limită

o victorie neașteptată

șansa favorabilă cuiva considerat „outsider”

dezv ăluiri și răsturnări

Mesajul ezoteric al runei

Runa Perdhro indică faptul că nu doar promisiunile vor conta, ci energia colectivă a orașului.

Runa mai anunță:

clarificări după vot

o posibilă schimbare a percepției publice

dezvăluiri sau informații apărute t ârziu (sunt posibile neadev ăruri care să circule în spa țiul public, iar ele vor fi demontate abia după vot )

Runa Perdhro își va „băga coada” și va conta mai mult destinul, decât sondajele pentru Primăria Generală București, mai anunță Mihai Voropchievici, potrivit LIVETEXT.

