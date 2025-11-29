Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”

Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”

Cristina Demetrescu a dezvăluit care este zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Veștile sunt cât se poate de pozitive pentru acest nativ și va avea ocazia să se bucure de momente tandre, de noroc și energie bună. Finalul lui 2025 îi va pune zâmbetul pe buze.

Astrologul Cristina Demetrescu aduce în atenție o zodie care își va întâlni jumătatea până la finalul acestui an. Acești nativi vor traversa o perioadă cu aspecte favorabile, plăcute, având ocazia de a-și repune zâmbetul pe buze. Zodia care are parte de vești bune este Săgetător.

Zodia Săgetător își găsește jumătatea

Deși prima parte a anului nu a fost pe măsura așteptărilor acestui nativ, finalul lui 2025 vine cu momente încărcate cu pasiune și dragoste. Norocul bate la ușă în planul amoros pentru zodia Săgetător. Unele dintre persoanele născute sub acest semn zodiacal vor avea drumul iubirii presărat cu noroc și speranță. Finalul anului 2025 aduce nativilor satisfacții și creativitate, arată Romania.fm.

„Săgetătorii vor avea parte de energie și noroc în dragoste. Dacă prima parte a anului nu a fost pe măsura așteptărilor, următoarea perioadă le va aduce satisfacții și momente de creativitate”, se arată pentru acești nativi.

Finalul lui 2025 aduce aspecte importante și pentru alți nativi. De pildă, pentru Pești aduce lecții importante, iar Vărsătorii sunt favorizați în planul carierei. Intuiția și creativitatea vor „lucra” pozitiv și pentru zodia Rac, iar nativul Gemeni va avea norocul de partea lui.

