Urmează o perioadă de coșmar pentru aceste două zodii. Efectele vor fi imediate

02 feb. 2026, 13:25, HOROSCOP
Urmează o perioadă de coșmar pentru aceste două zodii

Două zodii puternice au parte de momente dificile în perioada următoare. Persoanele în cauză vor fi nevoită să răzbată prin pierderi și certuri puternice și chiar să facă față unor adevăruri incomode descoperite brutal.

Astrologii spun că această etapă, oricât de dureroasă ar fi, este necesară, având rolul unei resetări totale. Tot ce nu mai are un fundament solid va fi eliminat din viața acestor nativi.

Coșmar astrologic pentru două zodii

De altfel, specialiștii arată că unele schimbări se produc prin destabilizare și șoc, dar sunt necesare. Urmează o perioadă grea, în care energia planetelor grele creează un climat de tensiune; trecutul revine cu forță, iar greșelile nerezolvate cer să fie confruntate, scrie bzi.ro.

Dacă foarte mulți vor trece peste aceste influențe cu ușurință, există nativi care vor resimți totul la un alt nivel. În cazul lor, impactul va fi direct, intens și imposibil de ignorat. De fapt, pe ei îi așteaptă o perioadă de curățare brutală, care aduce haos înainte de reconstrucție.

Configurațiile astrale actuale favorizează apariția unor zone sensibile din harta natală, provocând rupturi definitive și schimbări radicale. Acesta nu-i momentul compromisurilor, ci al finalurilor clare, rostite apăsat și asumate. Fără niciun avertisment, tot ce s-a construit pe baze fragile se va prăbuși rapid.

Sunt așteptate să iasă la suprafață tot felul de adevăruri ascunse, relațiile se destramă, iar planurile considerate sigure se vor dovedi iluzorii.

Pentru acești nativi, vin lecții dure, dar de care nu pot fugi.

Leu – lovitură în orgoliu

Pentru persoanele născute în zodia Leu, vine una dintre cele mai provocatoare perioade. Efectele se vor simți imediat, iar cariera, statutul social, imaginea publică și/sau relațiile importante vor fi serios zguduite.

Chiar dacă au investit multă încredere și energie într-un proiect, totul se va nărui de la o veste neașteptată sau un conflict major iscat.

În esență, „Leii” vor trăi sentimentul pierderii controlului. Unii chiar vor avea impresia că nu mai sunt apreciați, ascultați sau respectați. În aceste momente, orgoliul le este pus la încercare; atenție la reacțiile impulsive, care pot amplifica problemele existente!

Lecția perioadei viitoare este următoare: puterea nu vine din dominare sau autoritate, ci din flexibilitate și adaptare. Dacă „Leii” vor accepta schimbarea, s-ar putea să reducă pierderile.

Scorpion – adevăruri dureroase ies la suprafață

A doua zodie care se pregătește să pășească într-o zonă astrologică extrem de intensă este Scorpion. Pe acești nativi îi așteaptă o renaștere simbolică, după încercările la care vor fi supuși. Spre deosebire de „Lei”, în scazul „Scorpionilor” criza nu apare brusc, ci este rezultatul unor tensiuni acumulate în timp.

Ies la iveală tot felul de secrete, adevăruri dureroase sunt rostite tare, dar vestea bună este că relațiile toxice se destramă.

Pot apărea dezamăgiri emoționale profunde, pierderi afective sau chiar dificultăți financiare, mai ales dacă avertismentele anterioare au fost ignorate. Nativii din zodia Scorpion vor trebui să renunțe la manipulare și atașamentele nesănătoase, dar și la dorința de control absolut.

Această prăbușire care-i așteaptă nu înseamnă decât un singur lucru: urmează transformarea totală, o reconstrucție autentică, bazată pe adevăr și asumare.

Ce se pierde acum nu mai putea fi salvat, oricum, arată astrele. Dacă se rupe, înseamnă că nu avea niciun viitor. Uneori, trebuie să se dărâme tot pentru ca ceva mult mai trainic să poată fi ridicat.

