Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Bușcu: ”Avem un guvern care sabotează propria economie/Detest total modul de guvernare și lipsa de idei a lui Bolojan”

Bușcu: ”Avem un guvern care sabotează propria economie/Detest total modul de guvernare și lipsa de idei a lui Bolojan”

05 feb. 2026, 16:35, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

În ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu au comentat rezultatele catastrofale ale guvernării Bolojan. După creșterea TVA și mai multe valuri de scumpiri de taxe și impozite, suntem campioni europeni la inflație, iar nivelul de trai a scăzut dramatic. În viziunea lui Doru Bușcu, premierul Bolojan implementează o strategie care practic sabotează economia României.

Doru Bușcu îi reproșează premierului maniera de guvernare, dar și lipsa de viziune.

Eu detest total modul de guvernare și lipsa de idei a lui Ilie Bolojan. Ai văzut, coperțile noastre sunt pline cu el, ne asfixiază Bolojan (…) Avem un Guvern care sabotează propria economie”, a observat redactorul-șef al publicației Cațavencii

Premierul nu trebuie să dea explicații pentru puciul din PNL

În altă ordine de idei, Doru Bușcu a observat că premierul a avut o reacție corectă atunci când jurnalistul Gândul l-a rugat să comenteze cum vrea să facă reformă în România din moment ce nu i-a reușit nici reforma propriului partid, PNL (Detalii AICI).

”Sunt de acord cu el aici. El este prim-ministru, presupun că el nu scrie Guvernul României. A venit să răspundă la niște întrebări legate de ce face el la Guvern. De puciul de la partid nu are de ce să răspundă. Trebuia să facă o conferință la partid și dacă n-a făcut-o înseamnă că nu simte nevoia să vorbească. Nu-i găsesc aici nicio vină”. 

Ilie Bolojan are susținerea conducerii PNL, în urma unui vot de încredere cerut de premier luni seară liderilor politici ai partidului al cărui președinte. Totuși, premierul nu a obținut însă schimbarea șefilor unor filiale considerate cu rezultate slabe la alegeri.

Ediția integrală a emisiunii:

Cîțu prefigurează un dezastru absolut: Eu nu cred că economia mai poate fi salvată

Bușcu demolează delegația Oanei Țoiu la Washington: "Generația de tineri crescuți în ONG-uri a frânat proiecte de miliarde de dolari/Tot ce înseamnă mineral strategic îl punem acum pe masă"

