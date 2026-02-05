Pană masivă de curent în Stuttgart: trafic perturbat și birouri fără internet. Operatorul rețelei a exclus posibilitatea unui sabotaj

Orașul Stuttgart, situat în sud-vestul Germaniei, a fost lovit, joi, de o pană majoră de curent, a anunțat poliția pe platforma de socializare X, avertizând locuitorii să fie deosebit de atenți la volan. Unele semafoare sunt afectate, a declarat poliția din orașul cu o populație de aproximativ 620.000 de locuitori. Mai multe patrule au fost trimise pentru a supraveghea traficul.

Serviciile de internet au fost, de asemenea, întrerupte temporar în multe birouri.

Aproximativ 600.000 de oameni locuiesc în Stuttgart. Orașul este capitala statului Baden-Württemberg din sud-vestul Germaniei și sediul mai multor companii mari, inclusiv Mercedes-Benz.

Operatorul rețelei a exclus posibilitatea unui sabotaj, scrie Der Spiegel.

Ulterior, operatorul de rețea Stuttgart Netze a transmis că pana de curent pe scară largă din Stuttgart a fost cauzată de o eroare de comutare a unui angajat într-o stație de transformare. Potrivit informațiilor furnizate de operatorul de rețea Netze Stuttgart, căderea de tensiune în zona de înaltă tensiune a durat doar 0,06 secunde. În prezent, la stația de transformare au loc lucrări. Pana de curent a avut, însă, un impact semnificativ asupra orașului. Pompierii au răspuns la mai multe apeluri, iar alarme de incendiu au fost declanșate în tot orașul. Cu toate acestea, nu au fost raportate incendii propriu-zise.

O recentă pană de curent din Berlin a paralizat orașul. La un moment dat, 45.000 de gospodării au rămas fără electricitate. Spre deosebire de Stuttgart, însă, nu a fost vorba de o eroare de comutare, ci de un atac deliberat.