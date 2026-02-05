Prima pagină » Social » Care este valoarea unei pensii de urmaș a unui copil. Ce sume primesc și care sunt condițiile de acordarea potrivit legii din România 

05 feb. 2026, 16:29, Social
Care este valoarea unei pensii de urmaș a unui copil. Ce sume primesc și care sunt condițiile de acordarea potrivit legii din România 

Casa Națională de Pensii Publice a precizat valoarea pensiei de urmaș pentru un copil care împlinește condițiile acestui drept. Ea se calculează ca procent din pensia părintelui decedat. Se acordă 50% pentru un singur urmaș, 75% pentru doi, sau 100% pentru trei sau mai mulți. Ea se acordă până la 16 ani sau 26 dacă copilul studiază, orfanii de ambii părinți pot cumula pensiile.  

Valoarea pensiei de urmaș a unui copil 

Potrivit BZI, pensia de urmaș este un drept pe care îl au aproape toți copiii care au supraviețuit după decesul unui părinte pensionar sau care a fost asigurat. Ea este concepută pentru a asigura un sprijin material acestora și se cuvine până la 16 ani sau, în cazul în care ei studiază, până la vârsta de 26 de ani, cuantumul variind procentual din pensia decedatului. În situațiile în care copilul are o invaliditate apărută în perioada în care primea pensia, plata continuă indiferent de vârstă. 

Valoarea ei este stabilită în funcție de mai mulți factori. Se iau în calcul contribuțiile părintelui decedat la sistemul public de pensii. De asemenea, contează și numărul de urmași și drepturile de pensie pe care susținătorul le-ar fi avut în viață. 

Legea prevede că valoarea minimă a pensiei de urmaș nu poate să fie mai mică de 35% din salariul minim brut pe economie. Procentul se acordă individual fiecărui beneficiar, în cazul în care există mai mulți copii sau un soț supraviețuitor, fiecare primește propria sumă calculată conform legii. 

Cum se obține această pensie de urmaș în România 

Pentru a primi această pensie, familia trebuie să depună o cerere la Casa Teritorială de Pensii de care aparține solicitantul. Cererea trebuie completată corect și însoțită de documente care să dovedească dreptul la acest beneficiu, precum certificatul de deces, actele de identificare, documentele de stare civilă și, în cazul elevilor sau studenților, adeverința de studii. 

