Electrocasnicul din bucătărie care consumă cât 48 de frigidere care merg simultan. Plătești 50 lei/lună în factura la curent, doar pentru acest aparat

Plita electrică cu inducție, deși este un electrocasnic de ultimă generație este unul din cele mai energofage aparate din casă. Prin comparație, cu celelalte electrocasnice, consumul de curent al plitei este enorm…

O plită cu inducție performantă, cu functia „Boost” activată pe mai multe zone de gătit, poate ajunge la un consum de 7.200W (7.2 kW).

Prin comparație, un frigider modern, clasa energetica bună, consumă în medie între 100W și 200W atunci când compresorul este pornit. Dacă luăm o medie de 150W pentru un frigider, obținem cam 7.200W = 150W x 48. Adică plita consumă cât 48 de frigidere pornite simultan.

Deci, plătim lunar: am facut un calcul simplu:

