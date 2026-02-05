Ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a discutat într-un interviu, acordat agenției Tass, despre presupusele ingerințe ale Kremlinulu în alegerile din noiembrie 2024 din România. Lipaev a numit aceste speculații ca fiind „ridicole”. De asemenea, acesta a oferit asigurări că Rusia nu intenționează să atace țara noastră, iar în acest context a chestionat motivele pentru care România achiziționează tancuri Abrams.

Vladimir Lipaev a comentat anularea alegerilor din noiembrie 2024, având în vedere că președintele Nicușor Dan amână constant prezentarea raportului CCR, pe tema acestui incident.

„Dovezile” prezentate ale amestecului rusesc sunt atît de ridicole și primitive încît nici nu merită discutate. Au existat însă promisiuni de a prezenta noi „dovezi mai convingătoare”. Adevărul este că termenele lor de prezentare sunt amânate constant, ceea ce este de înțeles: falsificarea faptelor nu este o treabă ușoară”, a transmis Lipaev.

„Partea română urmează linia celor mai agresivi lideri ai UE și NATO”

Totodată, ambasadorul a menționat că Federația Rusă dorește menținerea unor relații diplomatice „pașnice”, cu beneficiu pentru ambele părți.

Cu toate acestea, subliniază Lipaev, România este cea care și-a manifestat reticența în privința consolidării relațiilor cu Rusia și acuză că țara noastră urmează direcția celor mai „agresivi” lideri UE și NATO.

„Rusia își propune menținerea unor relații normale, constructive, bazate pe beneficiu reciproc și pe luarea în considerare a intereselor naționale, cu toate statele. Totuși, această dorință trebuie să fie reciprocă. Până în prezent, partea română nu manifestă o astfel de dorință. Partea română urmează fără rezerve linia celor mai agresivi și mai puțin adecvați lideri ai UE și NATO, care continuă să se hrănească cu iluzia revanșei istorice și a provocării unei înfrângeri strategice Rusiei. Este greu de înțeles ce beneficii practice concrete intenționează România să obțină din acest curs, dar aceasta este alegerea ei. Noi nu ne impunem nimănui ca parteneri”, a precizat Lipaev.

„Sunt acuzații fără temei că am dori să ne amestecăm în treburile interne”

Vladimir Lipaev a criticat Strategia Națională a României, aprobată de președintele Nicușor Dan, în care Rusia este privită drept „principala sursă de amenințare”.

„În noua Strategie națională de apărare a României, adoptată în 2025, Rusia este menționată drept „principala sursă de amenințare”. Sunt acuzații fără temei că am dori să ne amestecăm în treburile interne, că am pune la cale planuri de capturare a teritoriilor țărilor NATO, fără să-și pună întrebarea simplă: de ce ne-ar trebui asta? În astfel de condiții, nu se poate vorbi despre o resetare a relațiilor. Cel puțin pînă când Bucureștiul nu va înceta să se orienteze după supraveghetorii de la Bruxelles, realizând că aceștia nu-i doresc deloc binele. Alternative la încrederea oarbă în solidaritatea europeană și la calculul superficial pe „umbreluța” NATO nu sunt luate în considerare aici astăzi”, a mai adăugat Vladimir Lipaev.

„Rusia nu are planuri de atac asupra României. Ce vor face cu aceste tancuri?”

Vladimir Lipaev a criticat și participarea României la programul SAFE, prin care țara noastră va achiziționa tancuri americane Abrams.

„Intenția de a cheltui 7,5 miliarde de dolari pe achiziționarea de tancuri americane „Abrams”… este logic să ne întrebăm: de ce este nevoie de asta? Rusia nu a avut și nu are planuri de atac asupra României, și aici se înțelege asta, în general. Nu avem frontieră comună. Ce vor face cu aceste tancuri?”, a precizat Lipaev.

Recomandarea autorului: