Trump spune că războiul cu Iranul „merge minunat“ și se va încheia „în curând”, deoarece „nu mai avem ce sa atacam”. „Oricând voi dori să se termine, se va termina”

Donald Trump a declarat, miercuri, într-un scurt interviu telefonic acordat Axios, că războiul cu Iranul se va încheia „în curând”, deoarece „practic nu mai există nimic de atacat”.

„Oricând voi dori să se termine, se va termina”, a declarat Trump în timpul convorbirii telefonice de cinci minute, scriu jurnaliștii Axios.

Potrivit acestora, însă, chiar dacă Trump semnalează că operațiunea sa și-a atins în mare parte obiectivele, oficialii americani și israelieni afirmă că nu există nicio directivă internă cu privire la momentul în care luptele ar putea înceta.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat, miercuri, că războiul va continua „fără nicio limită de timp, atât timp cât va fi necesar, până când vom atinge toate obiectivele și vom câștiga în mod decisiv campania”.

Oficialii israelieni și americani spun că se pregătesc pentru cel puțin încă două săptămâni de atacuri în Iran.

Marți, Statele Unite au primit informații care sugerează că Iranul a început să amplaseze mine în Strâmtoarea Hormuz — unul dintre cele mai importante puncte de control pentru aprovizionarea cu petrol la nivel mondial.

Oficialii spun că nu este clar câte mine a amplasat Iranul, dar se estimează că numărul acestora este foarte mic.

Trump a confirmat pentru Axios că atacurile americane de marți au distrus 16 nave de amplasare a minelor și au zădărnicit planurile Iranului.

Comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a declarat miercuri într-un mesaj video că misiunea armatei americane este de a reduce capacitatea Iranului de a hărțui navele din strâmtoare.

„Forțele americane continuă să exercite o putere de luptă devastatoare împotriva regimului iranian. Puterea de luptă a SUA este în creștere, iar cea a Iranului este în declin”, a spus Cooper, adăugând că atacurile cu rachete și drone iraniene au scăzut drastic. „Războiul merge minunat. Suntem cu mult înaintea programului. Am provocat mai multe pagube decât credeam că este posibil, chiar și în perioada inițială de șase săptămâni”, a declarat Trump pentru Axios.

El a spus că ostilitatea Iranului s-a extins dincolo de Israel și SUA, la statele din Golf din întreaga regiune. „Plătesc pentru 47 de ani de moarte și distrugere pe care le-au provocat. Aceasta este răzbunarea. Nu vor scăpa atât de ușor”, a spus Trump.

