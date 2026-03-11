UE reduce plățile în numerar. Aceasta va fi noua limită maximă în toate țările membre în 2027. La ce trebuie să se aștepte românii din Spania

Spania are, la fel ca toate statele UE, anumite limite legale pentru a combate economia subterană și frauda fiscală. Numerarul pare să fie de domeniul trecutului și în insulă. Majoritatea oamenilor își fac acum plățile zilnice cu cardul, iar o mare parte a populației folosește telefonul mobil.

Acest lucru este deosebit de pronunțat în rândul tinerilor, care nici măcar nu mai poartă portofel. Își păstrează documentele esențiale în huse de telefon, pe care le folosesc pentru toate tranzacțiile. Acest tip de plată le permite, de asemenea, să țină o evidență a tuturor tranzacțiilor, publică Larazon.

Seniorii preferă banii gheață

Ca în orice caz, există oameni care se opun schimbării. Persoanele în vârstă, în special, continuă să aleagă numerarul ca modalitate preferată de plată. Lipsa lor de cunoștințe și de încredere în tehnologie este principalul motiv. Ricardo Palomo, decanul Universității CEU San Pablo, a avertizat despre pericolele numerarului: „Acesta declanșează toate semnalele de alarmă de la fisc.”

Deși nu este întotdeauna cazul, acest tip de plată este utilizat în tranzacții care vizează evaziunea fiscală și formează baza economiei subterane. Nu lasă urme și este frecvent utilizat pentru spălarea banilor, lucru pe care autoritățile sunt hotărâte să îl eradicheze. Fiecare țară are propria legislație, dar Uniunea Europeană a aprobat o măsură, care urmează să intre în vigoare în 2027, pentru a limita tranzacțiile în numerar în toate statele membre.

Maxim de 10.000 EUR pentru tranzacțiile în numerar, în UE

Parlamentul European și Consiliul au aprobat noi reglementări care stabilesc o limită maximă de 10.000 EUR pentru tranzacțiile în numerar. Această limită se aplică numai tranzacțiilor efectuate într-un context comercial. Obiectivul Uniunii Europene este de a combate spălarea banilor, dar și de a elimina disparitățile semnificative dintre statele membre. Unele au limite foarte restrictive, în timp ce altele nu au deloc.

Spania este una dintre țările cu o limită mult mai restrictivă. După cum a confirmat Ce Consulting, articolul 7 din Legea 7/2012, care a modificat reglementările fiscale, este principala legislație care reglementează limitele plăților în numerar în Spania. Ulterior, Legea 11/2021, în articolul 18 privind măsurile pentru prevenirea și combaterea fraudei fiscale, a modificat limitele plăților în numerar. În prezent, plățile în numerar de 1.000 EUR sau mai mult nu sunt permise atunci când una dintre părți acționează în calitate de întreprinzător sau profesionist.

Când plătitorul este o persoană fizică nerezidentă care nu acționează ca antreprenor sau profesionist, această limită crește la 10.000 EUR. Spania nu are o limită stabilită atunci când ambele părți sunt persoane fizice private și nu acționează ca antreprenori sau profesioniști. Cu toate acestea, se recomandă documentarea plății cu o chitanță semnată sau un contract pentru a-i dovedi legalitatea, dacă este necesar.

Sancțiuni de 25% din suma plătită necuvenit

Legislația spaniolă stabilește că sancțiunea va fi de 25% din suma plătită necuvenit. Aceasta înseamnă că acest procent va trebui plătit pentru orice sumă care depășește 1.000 EUR, cu condiția să fie implicat un profesionist. În mod normal, sancțiunea va fi împărțită între plătitor și destinatar, dar dacă una dintre părți raportează problema la Agenția Fiscală în termen de trei luni de la plată, aceasta va fi scutită de sancțiune. Această raportare poate fi făcută electronic prin intermediul site-ului oficial al Agenției Fiscale.

Recomandarea autorului: Expertul a dat verdictul: plata cu cardul sau cu telefonul? Ce este mai sigur