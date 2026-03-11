Prima pagină » Actualitate » Val de aer polar peste România, în martie 2026. Fenomen de inversiune termică: revine iarna?

11 mart. 2026, 17:26, Actualitate
România se pregătește să treacă printr-un nou val de aer polar, în a doua jumătate a lunii martie. Perioada va aduce temperaturi mai scăzute în cea mai mare parte a țării, potrivit estimărilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Acum, România se află sub influența unui regim de mare presiune, cu o vreme stabilă și uscată. Până la începutul săptămânii viitoare nu sunt prognozate precipitații, însă temperaturile maxime vor fi peste 15 grade în regiunile intracarpatice, izolat atingând chiar 20 de grade, relatează Antena 3 CNN.

În regiunile de sud și este, creșterea diurnă a temperaturilor va fi limitată din cauza aportului de umezeală dinspre Marea Neagră și a prezenței ceții sau a nebulozității stratiforme.

Sondajele atmosferice indică apariția inversiunilor de temperatură pe timpul nopților și dimineților, fenomen ce va accentua prezența ceții și a straturilor joase de nori, mai ales în sud și est.

După data de 17 martie, vor pătrunde mase de aer rece de origine polară din nord și nord-est, iar asta va duce la o răcire generală a vremii în cea mai mare parte a țării.

În concluzie, după o perioadă cu temperaturi mai ridicate și vreme uscată, românii se pot aștepta la o scădere semnificativă a temperaturilor și la condiții de ceață, în special în regiunile sudice și estice.

