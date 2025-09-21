Prima pagină » HOROSCOP » Cum sunt influențate zodiile în săptămâna 22-28 septembrie 2025, după eclipsa de Soare. Alina Bădic spune care este zodia care va străluci

21 sept. 2025, 22:14, HOROSCOP
Săptămâna 22-28 septembrie 2025 aduce vești noi pentru toate zodiile. Alina Bădic a explicat cum vor fi influențați nativii, după eclipsa de Soare.

Săptămâna viitoare va fi una înfloritoare pentru unele dintre zodii. Alina Bădic a explicat, la B1TV, cum vor fi influențați nativii, după eclipsa parțială de Soare din data de 21 septembrie 2025 (duminică). În debutul emisiunii, Alina Bădic a explicat că „trebuie identificăm ce trebuie eliminat – lucrurile care au devenit prea dense, prea obositoare”.

În cazul nativilor Berbec, săptămâna viitoare vine cu schimbări mari. Provocările nu reprezintă un impediment pentru Berbeci.

Nativii Taur se pot pregăti să culeagă roadele muncii, în următoarea perioadă. Rezultatele pozitive nu vor înceta să apară pentru ei.

Zodia care va străluci în următoarea perioadă

Veștile sunt pozitive și pentru Gemeni. Alina Bădic: „Pentru nativii Gemeni este evident acest început pentru că Uranus poposește de pe 7 iulie în semnul dumneavoastră, chiar pe primul grad. Uranus este vedetă pentru că face această prietenie cu Pluto, cu Neptun, cu Venus și Mercur, toate aflate pe primele grade. Gemenii ar trebui să-și dea seama că a venit mometul să strălucească într-un mod deosebit. Este o strălucire cum poate nu au avut în ultimii 20 de ani…”.

Alina Bădic despre Rac: „Este foarte important pentru nativii Rac, cu acest Jupiter pe gradul 111, să înțelegeți cât de important este să dibuiți în acest ceas al sansei, al norocului, să faci ceva pentru a avea avantaje…”.

În cazul nativului Leu, eclipsa parțială de Soare vine cu momente surprinzătoare și poate chiar și apăsătoare.

Nativul Fecioară trebuie să elimine „ceva de nesuportat” din viața sa.

„Densitatea saturniană este foarte grea pentru nativii Fecioară. Este ceva de nesuportat viața nativilor Fecioară. Este greu să le spunem noi exact ce poate fi suportat pentru că nu știm exact tema personală. Diferă de la Fecioară la Fecioară. Dar, oricum, este clar ceva de nesuportat care trebuie eliminat…”, spune Alina Bădic.

În cazul nativului Balanță, „eclipsa puterii” constă în receptivitatea pe care o are și observarea lucrurilor care contează.

Cine are o perioadă magică

Nativul Scorpion se poate regăsi într-un „carusel în care pot înfăptui lucruri mari cu o singură condiție: poziționarea trebuie să fie corectă”, susține Alina Bădic. Altfel, poate să testeze „terenul”, pentru a vedea dacă reușește să facă echipă cu Uranus, guvernatorul Vărsătorului, arată b1tv.ro.

Nativul Săgetător se află într-o perioadă magică.

Veștile sunt surprinzătoare și pentru nativul Capricorn. Alina Bădic explică faptul că pentru persoanele născute sub acest semn zodiacal există „o oglindă foarte puternică a sfidării”. În unele cazuri, nativii nu mai au aceeași determinare ca până acum.

Prosperitatea bate la ușă pentru Vărsător. „Vărsătorii trebuie să identifice de unde strâng recolta. Avem acest potențial al Luminariilor în Fecioară. Ele vorbesc pentru toată lumea despre strânsul recoltei. Până unde culegi tu recolta, unde ai muncit suficient de mult…”, spune Alina Bădic.

În cele din urmă, nativul Pești este influențat de prezența lui Saturn, iar următoarea perioadă ar putea fi presărată de schimbări.

Sursă foto: colaj Shutterstock / captură B1TV

