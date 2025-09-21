Patru zodii binecuvântate până pe 28 septembrie 2025. Perioadă plină de belșug și împliniri.

Horoscopul săptămânal 22-28 septembrie 2025 se află sub incidența unor schimbări majore, ale Soarelui în Balanță.

Săptămâna 22-28 septembrie 2025 aduce transformări uriașe pentru patru zodii.

Potrivit astrologilor, intrarea Soarelui în Balanță inaugurează un nou ciclu de echilibru și armonie, iar Marte în Scorpion intensifică dorința de schimbare.

Discutăm despre o perioadă în care fiecare nativ are șansa de a se reinventa, scrie bzi.ro.

4 zodii binecuvântate la final de septembrie. Schimbarea va fi benefică!

Berbec

Berbecii vor să-și impună adevărul și să fie mai direcți în relațiile profesionale și personale. De aici și discuții în familie, dar regulile de fier aduc beneficiile scontate. Claritatea de care dau dovadă Berbecii va fi, într-un final, apreciată!

Taur

Taurii își vor rezolva problemele cu banii, vor găsi soluțiile optime pentru mai multe probleme, care apăsau greu pe umerii lor. Pe plan personal, nativii Taur vor avea însă nevoie de flexibilitate, deoarece nu pot risca noi tensiuni cu partenerul de viață.

Gemeni

Gemenii vor avea o comunicare intensă cu cei din jur, o săptămână numai bună pentru negocieri. Atenție însă la modul de exprimare, ca să nu deranjeze. Nativii Gemeni vor avea parte de revelații în relații și lucrurile se vor clarifica așa cum nu s-ar fi așteptat vreodată.

Leu

A patra, dar nu cea din urmă zodie binecuvântată la final de septembrie este Leu. Leii vor fi favorizați pe plan profesional, vor avea oportunități de afirmare la locul de muncă. Și în dragoste se întrevăd mari schimbări, relații bazate pe sinceritate și atracție mai mult decât platonică.

