Două ZODII primesc o veste mult așteptată, până pe 21 septembrie 2025. În aceeași zi are loc o eclipsă parțială de soare

18 sept. 2025, 17:35, HOROSCOP
Ne aflăm în plin portal al eclipselor, iar două zodii primesc în sfârșit, până pe 21 septembrie 2025, vestea pe care o așteptau. În aceeași zi, va avea loc o eclipsă parțială de soare.

Dar, înainte de acest moment, pe 18 septembrie, alinierea armonioasă a lui Mercur în Balanță cu Uranus în Gemeni vine cu un val de energie pozitivă și claritate, un moment ideal pentru ca aceste două zodii să primească veștile care le pun viața în mișcare, scrie jurnalul.ro.

Pești

Până pe 21 septembrie, Peștii primesc o veste importantă legată de carieră sau parteneriate profesionale. Această informație confirmă că oamenii cu care colaboreazî le susțin ideile și le deschid oportunități surprinzătoare legate de resursele comune.

Pentru acești nativi, este un moment foarte bun să vadă cariera dintr-o nouă perspectivă. Astfel, pot găsi soluții mai inteligente de lucru, iar cei din jur sunt gata să îi urmeze.

Fecioară

Vestea pe care acești nativi o așteptau vine cu un strop de emoție și schimbare în viața ta personală. Pe 19 septembrie, Venus intră în zodia lor și îi face mai carismatici, mai deschiși și mai pregătiți să oferi iubire.

Această perioadă le ajută pe Fecioare să rezolve problemele din relațiile lor, dar și să atragă oameni noi, atât în viața personală, cât și în cea profesională. Poate fi un pic inconfortabil să iasă din rutina zilnică și să fie mai sociabili decât de obicei, dar tocmai asta le deschide drumul către o perioadă mai fericită și mai echilibrată, până la finalul sezonului de eclipse.

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

