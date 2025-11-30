Horoscop 1 decembrie 2025. SCORPIONII își întâlnesc dragostea adevărată

Nu lăsa ca acțiunile insensibile ale altora să-ți dicteze starea de spirit. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 1 decembrie 2025.

Berbec

Pune-ți astăzi la lucru incredibila ta sensibilitate într-un mod care să inspire acțiunea. În acest moment, ai atât de multe lucruri în tine care trebuie exprimate. Nu te mai reține. Când vine vorba de probleme legate de dragoste și romantism, nu ezita să faci primul pas. S-ar putea să fii atras de cei care îți stimulează creierul. Discuțiile filozofice vor fi destul de satisfăcătoare.

Taur

Astăzi lucrurile ar trebui să meargă bine pentru tine, așa că nu rata ocaziile care te așteaptă. Ai o sclipire în ochi care nu poate fi confundată și vei descoperi că problemele legate de dragoste și romantism sunt deosebit de puternice. Dragostea este de partea ta. Ar trebui să profiți de această ocazie pentru a te aventura într-o relație serioasă. Fă o călătorie cu persoanele care îți plac cel mai mult.

Gemeni

Nu lăsa ca acțiunile insensibile ale altora să-ți dicteze starea de spirit astăzi. Starea ta sufletească este responsabilitatea ta și ar trebui să depui eforturi pentru a ajunge la un punct în care să ai control deplin asupra a ceea ce simți în orice moment. Dacă ceva nu funcționează, renunță. Nu este un moment potrivit pentru a încerca să bagi cu forța un cui pătrat într-o gaură rotundă.

Rac

Ar trebui să descoperi că ai acum o energie creativă suplimentară și ar trebui să faci tot ce poți pentru a pune această forță în slujba ta. Există un timp și un loc pentru toate, iar acum este momentul să colaborezi cu sinele tău superior pentru a canaliza o parte din artistul din tine. Nu lăsa îndoiala de sine să te împiedice să folosești forța creativă care se dezvoltă în interiorul tău.

Leu

Astăzi s-ar putea să aștepți cu nerăbdare un apel telefonic care nu pare să vină niciodată de la un partener romantic actual sau potențial. Acest lucru ar putea să-ți trezească nesiguranța și să te facă să te gândești la ce e mai rău. Ar trebui să fii ușurat atunci când apelul vine în cele din urmă, probabil la mijlocul după-amiezii. Relaxează-te, rezistă și ține-te ocupat!

Fecioară

Un membru al familiei tale ar putea fi deprimat din cauza slujbei sale. Este posibil ca ceva să fi mers prost și să nu fi fost vina lui. S-ar putea să vi se ceară să distragi atenția acestei persoane și să o pui din nou în mișcare. Nu vei fi singur în această situație. Mai mult de un vizitator ar putea trece pe la tine pentru a aduce vești bune și informații, îmbunătățind astfel starea de spirit. Și tu te vei bucura de acest lucru!

Balanță

Unele scrisori, cecuri sau apeluri telefonice pe care le aștepți de mult timp ar putea fi încă întârziate. Nu există niciun motiv să te simți prea frustrat, deoarece întârzierile sunt în afara controlului tău. Cel mai bun curs este să găsești altceva de făcut și să lași ceea ce aștepți să vină când va veni. Nu a fost pierdut – va veni!

Scorpion

Unele vești despre bani, poate un cec prin poștă pe care l-ai așteptat încă s-ar putea să nu vină. Acest lucru ar putea fi frustrant, mai ales că nu poți face prea multe în această privință. Va veni, așa că cel mai bun lucru de făcut este să-ți distragi atenția și să-ți iei gândul de la el. Găsește o carte bună și pune-te la curent cu lecturile tale!

Săgetător

Întârzierile în îndeplinirea anumitor obiective te-ar putea face să te simți deprimat astăzi. Te-ai putea întreba dacă ai făcut ceva greșit. Sunt șanse să nu fi făcut. Întârzierile provin probabil dintr-o comunicare deficitară. S-ar putea ca scrisorile, e-mailurile și alte mesaje să nu fi fost livrate în timp util. Rezistă și continuă să crezi în tine.

Capricorn

Astăzi s-ar putea să te simți foarte deprimat, deși s-ar putea să nu ai nicio idee de ce. Viața ta merge bine, așa că nu există niciun motiv real pentru care să te simți așa. Sunt șanse să fi văzut ceva care a declanșat o amintire inconștientă fără ca măcar să fii conștient de asta. Determină ce a fost și apoi eliberează. Găsește ceva de făcut care să îți placă!

Vărsător

Astăzi se pare că nu vei putea participa la o activitate de grup pe care o anticipai. Alte chestiuni presante ar putea solicita atenția ta imediată. Acest lucru s-ar putea dovedi frustrant. Cu toate acestea, dacă lucrezi rapid și eficient, s-ar putea să reușești până la urmă.

Pești

O întârziere în finalizarea unui proiect important te-ar putea face să te simți iritat, frustrat și inadecvat, chiar dacă ai făcut tot ce ai putut. Problema este probabil în afara controlului tău. Nu prea ai ce să faci în această privință decât să aștepți. Există probabil o mulțime de alte sarcini importante care așteaptă. Ocupă-te de ele și ia-ți gândul de la cealaltă. Până la urmă se va rezolva.