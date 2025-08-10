Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 11 august 2025. CAPRICORNII își fac prieteni noi

Horoscop 11 august 2025. CAPRICORNII își fac prieteni noi

10 aug. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 11 august 2025. CAPRICORNII își fac prieteni noi

Bucură-te de strălucirea succesului tău. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 11 august 2025.

Berbec

Ai muncit din greu pentru banii tăi, iar astăzi ar trebui să culegi roadele eforturilor tale. Câștigurile, investițiile, valoarea proprietăților – toate ar trebui să valoreze considerabil mai mult decât acum un an. Dragostea și romantismul ar trebui să meargă bine, deși s-ar putea să ai câteva dificultăți în coordonarea programului tău cu cel al partenerului tău. Bucură-te de strălucirea succesului tău.

Taur

Partenerul tău ar putea primi astăzi vești bune legate de carieră și ar putea dori să te scoată în oraș pentru a sărbători. Mergi, indiferent ce trebuie să reprogramezi. Prietenul tău este într-o dispoziție excelentă și arată minunat. Dacă vrei o ieșire de neuitat, nu lăsa această șansă să treacă pe lângă tine. Asigură-te, de asemenea, că arăți cât se poate de bine.

Gemeni

Relațiile cu familia și cu ceilalți membri ai gospodăriei ar trebui să fie la cel mai bun nivel astăzi. Dacă vă întâlniți cu colegii în afara serviciului, aceștia ar putea fi, de asemenea, prietenoși și vă vor oferi sprijin. Acest lucru s-ar putea datora faptului că liniile de comunicare dintre voi sunt larg deschise și ai ajuns la o nouă înțelegere. Continuă așa. Acest lucru nu poate fi decât în beneficiul tuturor celor implicați.

Rac

Astăzi ai putea schimba cuvinte de dragoste cu persoana care te interesează din punct de vedere romantic. Obstacolele care stăteau în calea unei comunicări deschise și sincere au fost înlăturate în ultimele săptămâni. Amândoi veți fi mai înclinați decât de obicei să vă exprimați sentimentele. Singura avertizare este să nu exagerați. Chiar și acum, a fi prea sentimental ar putea fi respingător pentru partenerul tău. Fii discret și bucură-te de ziua ta.

Leu

În cartierul tău ar putea avea loc astăzi activități de grup, cum ar fi mitinguri sau festivaluri. Este posibil să participi și ai putea învăța unele concepte noi care să dea un impuls creșterii tale spirituale. S-ar putea să te întâlnești cu niște prieteni vechi pe care nu i-ai mai văzut de ceva vreme. Discuțiile cu ceilalți ar putea să-ți pornească mintea într-o nouă direcție. Fă o plimbare înainte de a merge la culcare diseară sau s-ar putea să nu poți dormi.

Fecioară

Dezvoltarea unui talent pe care l-ai neglijat ar putea avea rezultate surprinzătoare. Ai putea descoperi că este exact ceea ce ai nevoie pentru a-ți extinde orizonturile și a te catapulta în orice situație în care vrei să te afli. Acest lucru ar putea duce la o creștere a veniturilor. Te schimbi în interior, iar aceste schimbări sunt în mare parte pozitive. Ele se pot reflecta și în viața ta exterioară.

Balanță

O perioadă de mari transformări interioare și de puternice convulsii în viața ta exterioară se apropie acum. O parte din tine vrea să o întâmpine cu bucurie și să meargă înainte, în timp ce o altă parte se reține, posibil din teamă sau din lipsă de încredere în sine. Rezistența poate întârzia schimbarea, dar nu o poate opri. Ar fi mai bine să continui să mergi înainte în ciuda îndoielilor. Rezistă!

Scorpion

Intuiția ta ar trebui să crească. Astăzi este posibil să primești mesaje paranormale de pretutindeni, atât personale, cât și universale. Acest lucru poate fi puțin copleșitor, mai ales dacă nu ești obișnuit cu asta, dar nu te împotrivi. Este un simptom al creșterii tale interioare. Ar trebui să fie o evoluție pozitivă pe termen lung. Te poate ajuta să-ți transformi cele mai dragi vise în realitate.

Săgetător

O serie de relații noi și interesante ar putea să apară în viața ta acum, unele dintre ele arătând promisiunea de a deveni apropiate. Cele vechi par să se stingă. Acest lucru te poate întrista puțin, dar este un proces pe care nu îl poți opri. Așa cum te schimbi în interior, așa se schimbă și relațiile tale. S-ar putea să atragi prieteni care împărtășesc noi interese. Lasă-te purtat de curent.

Capricorn

Recompensele muncii asidue și ale dedicării ar putea fi, în sfârșit, în așteptare. Experimentezi sentimentul cald care vine din satisfacția profundă și din faptul că știi că meriți tot ceea ce se întâmplă. Vei dori să te bucuri de fericirea ta alături de cei dragi. Planifică o sărbătoare și împărtășește-ți norocul cu oamenii care te-au susținut.

Vărsător

Creșterea educațională sau spirituală din partea ta este posibil să atragă noi prieteni care ar putea deveni tovarăși apropiați. S-ar putea chiar să existe un nou partener romantic în grup. Noile persoane ar trebui să-ți împărtășească interesele și să se transforme în tovarăși în căutarea ta de iluminare. Acceptă-le prietenia și mergi mai departe. Nu te uita înapoi – nu te poți întoarce.

Pești

O creștere a statutului tău financiar ar putea duce la schimbări în gospodăria ta. Ai putea alege să redecorezi, să cumperi mobilier nou sau să te muți într-un loc mai bun. Un membru al gospodăriei s-ar putea muta. Deși pare ilogic, schimbările din mediul înconjurător reflectă transformările care au loc în interiorul tău. Nu lăsa frica sau inerția să te rețină. Lasă-te purtat de curent.

Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
Cancan.ro
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: 'Nu mai are nici 40 de
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Măsurile de austeritate dincolo de cifrele reci. „Așa dispare încet o pizzerie. Nu leneșă, nu arsă, ci sufocată de costuri”
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Mirabela Grădinaru, umilită de o cântăreață: 'E o 😲'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce oră să MĂNÂNCI ca să SLĂBEȘTI cu succes? Oamenii de știință au răspunsul!
Capital.ro
O mare actriță a părăsit această lume. A fost extrem de îndrăgită. Și-a dedicat viața filmului
Evz.ro
Bătălie pe audiențe: Pro TV fură starurile Antena 1
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
FOTO Ce fotografie au postat cei doi bărbați înainte să-și piardă viața în tragedia aviatică de la Arad
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Amintirile se mișcă fizic în creier, spun cercetătorii
INFRASTRUCTURĂ Cristian Pistol CONFIRMĂ deschiderea completă a Autostrăzii Sibiu–Pitești în 2028
16:24
Cristian Pistol CONFIRMĂ deschiderea completă a Autostrăzii Sibiu–Pitești în 2028
ULTIMA ORĂ Ce s-a întâmplat cu șoferul care a rupt balustrada podului de lângă Catedrala din Timișoara. Acuzații grave, după ce a produs ACCIDENTUL intenționat
16:24
Ce s-a întâmplat cu șoferul care a rupt balustrada podului de lângă Catedrala din Timișoara. Acuzații grave, după ce a produs ACCIDENTUL intenționat
ANALIZĂ EXCLUSIV Ar putea europenii să accepte cedări teritoriale în Ucraina? SEMNALUL dat de liderii europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin!
16:16
Ar putea europenii să accepte cedări teritoriale în Ucraina? SEMNALUL dat de liderii europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin!
EXCLUSIV Misterul pozelor cu ministrul de Externe a fost spulberat. Sunt postate de un designer celebru, nu făcute cu AI. Oana Țoiu: „Confirm, nicio problemă”
16:05
Misterul pozelor cu ministrul de Externe a fost spulberat. Sunt postate de un designer celebru, nu făcute cu AI. Oana Țoiu: „Confirm, nicio problemă”
REACȚIE Vlad Voiculescu: 10 august 2018 e dovada că statul NU își protejează cetățenii, ci propriii oameni din structurile de forță
15:53
Vlad Voiculescu: 10 august 2018 e dovada că statul NU își protejează cetățenii, ci propriii oameni din structurile de forță
ACTUALITATE „Mi-a distrus viața!”. Ce s-a ales de una dintre cele mai tinere câștigătoare din istoria loteriei. Obținuse 2.000.0000 de euro
15:48
„Mi-a distrus viața!”. Ce s-a ales de una dintre cele mai tinere câștigătoare din istoria loteriei. Obținuse 2.000.0000 de euro