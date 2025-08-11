Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 12 august 2025. PEȘTII „mută munții din loc”

Horoscop 12 august 2025. PEȘTII „mută munții din loc”

11 aug. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 12 august 2025. PEȘTII

Evită tentația de a prelua controlul asupra oamenilor. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 12 august 2025.

Berbec

Astăzi ai putea alege să faci voluntariat sau să ajuți un prieten. Acest lucru te-ar putea face să descoperi un talent pe care nu știai că îl ai. Ar putea deschide calea către venituri mai mari. Ai putea să te simți foarte mândru de tine și să decizi să faci mai multe cu această abilitate, ceea ce ar duce nu numai la beneficii financiare, ci și la o mai mare încredere în sine. Dă-i bătaie!

Taur

Astăzi s-ar putea să te trezești cu sentimentul că poți muta munții din loc – și asta ar putea fi exact ceea ce ți-ai propus să faci, la figurat vorbind. Energia fizică, entuziasmul și încrederea în sine sunt la cote foarte mari. Proiectele creative ale tale și ale altora ar putea să-ți ocupe o mare parte din timp. Dacă îi îndrumi sau îi ajuți pe alții, evită tentația de a prelua controlul asupra proiectului.

Gemeni

Astăzi ai putea redescoperi bucuria de a trăi pe care o aveai în copilărie. Ești serios din fire, iar sentimentele de bucurie trebuie trăite și prețuite. Ai putea experimenta un adevărat flux. S-ar putea să nu existe un motiv real pentru asta, așa că nu încerca să găsești unul. Imaginația ta și relațiile cu ceilalți ar putea fi îmbunătățite ca urmare. Savurează momentul.

Rac

O sarcină sau un obiectiv specific te-ar putea face să dai o mulțime de telefoane, să scrii o mulțime de scrisori sau să alergi mult în mașină. Te simți deosebit de determinat. Vei reuși la acest lucru sau la orice altceva vei încerca astăzi. Conversațiile vor fi productive și te-ar putea impulsiona către noi proiecte.

Leu

Dacă te-ai gândit să lucrezi de acasă, acesta este momentul să îți pui planurile în aplicare. Orice se referă la bani sau la casă ar putea avea succes acum. Toate semnele indică faptul că munca grea și determinarea ta vor aduce rezultatele dorite. Un vizitator mai în vârstă ar putea trece pe aici, poate cu sfaturi sau idei pe care vei dori să le iei în considerare.

Fecioară

Unele vise neobișnuite ar putea avea efecte secundare neașteptate. Acestea ar putea declanșa noi idei pentru proiecte creative sau posibile concepte inovatoare pentru a avansa în carieră sau în viața socială. S-ar putea să îți dea indicii despre ceea ce se află în inimile și mințile celor apropiați. Visele tale ar putea spune multe despre tine. Scrie-le pentru a le putea analiza. S-ar putea să fii surprins de ceea ce îți aduc în minte.

Balanță

Contactul social cu oameni noi și interesanți poate la o adunare de cartier, ar putea aduce informații intrigante în calea ta. Ai putea afla despre noi domenii care te interesează. Există posibilitatea unui nou potențial partener romantic cu care să discuți ore întregi. Dacă alegi sau nu să dai curs acestui lucru depinde de situația ta. Cel puțin te vei distra astăzi.

Scorpion

S-ar putea ca munca să-ți ocupe mult timp astăzi. Prietenii sau familia s-ar putea să ți se alăture, iar conversația lor ar putea ajuta la ameliorarea unei părți din plictiseală. Realizarea sarcinilor ar putea elibera restul zilei pentru socializare, poate întâlnindu-te seara cu partenerul de viață.

Săgetător

O mare parte a zilei este posibil să o petreci în compania familiei, a prietenilor apropiați și a unui partener de dragoste actual sau potențial. Ar putea fi implicați și parteneri de afaceri. Aceasta ar trebui să fie o zi foarte plăcută și stimulantă pentru tine. Oamenii la care ții și care îți plac te vor înconjura. De asemenea, este posibil să devii mai puternic legat de un partener romantic.

Capricorn

Azi s-ar putea să te hotărăști să găzduiești un eveniment social la tine acasă, poate pentru prieteni și colegi cu care împărtășești interese intelectuale, filosofice sau spirituale. S-ar putea să se vorbească despre vise, astrologie sau metafizică. Ar trebui să fie o adunare agreabilă. Ești predispus să te legi strâns cu aceste persoane. Cel puțin unul dintre ei ar putea fi un potențial partener romantic care vă găsește fascinant.

Vărsător

O adunare mare, poate un festival de un anumit fel, ar putea avea loc astăzi în cartierul tău. Ai putea alege să participi alături de câțiva prieteni apropiați. Acest eveniment ar putea să-i zguduie puțin pe toți. Ar putea prezenta informații incitante, dar și puțin tulburătoare. Ar putea să vă ofere ție și prietenilor tăi o conversație pentru câteva zile.

Pești

Discuțiile cu prietenii sau colegii despre posibile viitoare afaceri ar putea să te găsească luând notițe. Meticulozitatea ta naturală ar trebui să îți fie de folos. Va fi important să ai înregistrări precise pentru a discuta mai târziu. Orice proiect nou început acum are șanse de reușită, mai ales dacă este vorba de scris, vorbit sau o altă formă de divertisment. Nu îți faceți griji cu privire la un posibil eșec.

Mediafax
