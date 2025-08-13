Horoscop 14 august 2025. SCORPIONII își planifică o vacanță

Adevărata prietenie înseamnă să împărtășești problemele. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 14 august 2025.

Berbec

Astăzi, prietenii care au nevoie de sfaturi sau de un umăr pe care să plângă vor fi numeroși. Iar tu ești una dintre persoanele cele mai potrivite pentru a le oferi sprijinul și grija de care au nevoie. Doar să nu dai atât de mult altora încât să nu mai rămâi cu nimic pentru tine. Adevărata prietenie înseamnă să împărtășești problemele. Dacă te epuizezi, nu vei mai putea ajuta pe nimeni.

Taur

Fă-ți planuri pentru recreere. Dacă ai ceva distractiv de așteptat, chiar și cele mai grele momente vor fi mult mai ușor de gestionat. Vei fi uimit de cât de multe poți face când vezi că se apropie sfârșitul. Întreaga ta atitudine se va îmbunătăți, așa că ia taurul de coarne și creează-ți propriile stimulente. Fă ceva special pentru a te recompensa pentru munca grea pe care o depui în fiecare zi.

Gemeni

Nu judeca pe cineva doar pentru că stilul său de viață diferă de ceea ce consideri tu normal. Poate că ești tradiționalist, dar nu toată lumea împărtășește viziunea ta asupra relațiilor, muncii sau stilului de viață. Deși acest lucru poate părea greu de înțeles și chiar înfricoșător pentru tine, încearcă să nu fii prea dur cu ceilalți. Ar fi mai bine să folosești acea energie pentru a-ți menține propria viață pe drumul cel bun.

Rac

Leu

Ai o viziune psihică puternică. Unii ar putea spune că ești profetic, dar darul tău este o combinație de creativitate și intuiție. Îl poți folosi în beneficiul altora și, de fapt, ai făcut-o adesea. Ești cunoscut pentru sfaturile tale bune. Ai puțină reținere astăzi. Oamenii ascultă cu atenție ceea ce spui. Dacă sfătuiești pe cineva să facă ceva nebunesc, s-ar putea să o facă!

Fecioară

Elementul apă predomină astăzi. Probabil că vei fi conștient de acest lucru prin valurile puternice de sentimente din casa ta. Este posibil ca unii membri ai familiei să fie nefericiți. S-ar putea să aibă nevoie de mai multă independență sau să se uite la tine pentru mai multă atenție și afecțiune. Este greu să găsești echilibrul potrivit, după cum vei descoperi. Fă tot posibilul să îi satisfaci pe toți, asigurându-te că propriile tale nevoi nu sunt trecute cu vederea.

Balanță

Există o atmosferă lipsită de griji, aproape copilărească, care ți se potrivește de minune. Ai muncit extraordinar de mult în ultima vreme și ai nevoie să te relaxezi și să te destinzi puțin. Aceasta este o zi pentru a face roata pe un câmp deschis. Nu ești singurul care se simte așa – este pozitiv contagios. Profită la maximum de acest sentiment minunat. Aceasta este o zi pentru joacă, nu pentru muncă.

Scorpion

Aceasta este o zi pentru odihnă și relaxare. Profită de atmosfera calmă pentru a te centra și a te concentra pe ceea ce este important în viața ta. Ai mers la viteză maximă și este posibil ca familia ta să se simtă oarecum neglijată. Petrece timp de calitate alături de cei dragi, dacă este posibil. Le este dor de tine și vor primi cu bucurie compania ta. Alte preocupări vin și pleacă, dar familia este pentru totdeauna.

Săgetător

Ești în vârful lumii astăzi. Bucură-te de priveliște! Ești de neoprit. Prietenii și familia deopotrivă se bucură de buna ta dispoziție. Ești generos din punct de vedere material și spiritual, iar până la sfârșitul zilei, oamenii ar putea sta la coadă pentru a lua parte la bunătăți. Încearcă să îți stăpânești entuziasmul și să dai dovadă de discreție. Ar fi mai bine să dai mai mult la câțiva merituoși decât să dai mai puțin la mulți.

Capricorn

Această zi de vis este croită pe măsura sensibilității tale. S-ar putea să îți fie greu să te concentrezi asupra problemelor cotidiene atunci când ești prins în fanteziile tale. Dă-i drumul și cedează-te stării de visare a zilei. Scrie în jurnalul tău sau petrece ceva timp scormonind prin pod. Vei fi uimit de ceea ce vei găsi. Așteaptă-te să petreci ore întregi căutând prin albume și retrăindu-ți copilăria.

Vărsător

Latura ta artistică vrea să comunice cu oameni care sunt la o nuanță de normalitate. Tu îi numești excentrici – alții îi numesc nebuni! Din punctul tău de vedere, cu cât mai nebuni, cu atât mai bine! Simți că astfel de oameni adaugă interes în viața tuturor celor cu care intră în contact. Uită-te în oglindă. S-ar putea să vezi că ești o astfel de persoană. Energia și creativitatea ta adaugă strălucire în viețile celorlalți.

Pești

Ești conștiincios în ceea ce privește sănătatea ta. Ești unul dintre puținii care fac exerciții fizice și mănâncă mese hrănitoare. Astăzi ai putea dori să-ți extinzi repertoriul de remedii medicale. Dacă te-ai chinuit să scapi de o răceală sau de o alergie, ia în considerare unele medicamente alternative. Acestea intră tot mai mult în rândul populației. Ierburile chinezești și acupunctura ar putea fi ceea ce a comandat medicul New Age!