Horoscop 17 noiembrie 2025. TAURII devin precauți la locul de muncă

16 nov. 2025, 15:00, HOROSCOP
Presiunea la locul de munca nu poate fi evitata, dar trebuie gestionată. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 17 noiembrie 2025.

Berbec

E-mailuri sau apeluri telefonice s-ar putea să te țină în priză astăzi, chiar atunci când ai chef de o zi liniștită. S-ar putea să ai nevoie de tot efortul pentru a-ți păstra calmul. Încearcă să convingi un membru al familiei să te ajute, altfel s-ar putea să-ți pierzi cumpătul. Seara, urmărește un film și relaxează-te.

Taur

Un prieten apropiat ar putea transmite niște bârfe aparent inofensive, dar totuși neadevărate. Nu acceptați nimic din ceea ce auziți astăzi până nu verificați singuri faptele. Orice informație pe care o primești este posibil să fie exagerată, dacă nu chiar complet falsă. Fii precaut!

Gemeni

În mod normal, nu ai tendința de a fi risipitor, dar astăzi ai putea exagera cu cheltuielile. Frustrarea venită din toate părțile te face să îți dorești să te eliberezi prin achiziționarea de noi bunuri. Acest lucru este în regulă până la un punct. Răsfață-te, dar ai grijă să ții în frâu cumpărăturile impulsive. Nu vrei să pierzi timpul mâine ducând înapoi la magazin obiectele nedorite.

Rac

Eșecul pe care l-ai trăit în ultima perioadă te-ar putea face să te învinovățești astăzi. Poate simți că ai fost prea grăbit sau prea neglijent și că ai fi putut face lucrurile mai bine. Nu te obseda de asta. Dă-ți seama ce nu a mers bine, învață din asta și las-o baltă. Cu prea multă negativitate s-ar putea să-ți sabotezi și viitorul.

Leu

Ar trebui să spui ceva sau doar să-ți adaptezi propriul comportament pentru a se potrivi cu stările de spirit ale celorlalți. Reflectează asupra situației înainte de a face oricare dintre cele două lucruri. Aceasta este o zi excelentă pentru a medita, a citi cărți sau a participa la prelegeri online pe teme spirituale.

Fecioară

Activitățile de grup sunt, probabil, pe agenda ta astăzi. Ai putea participa la o întâlnire sau la o prelegere online, iar mai târziu să participi la o discuție de grup cu prietenii. Nu te lăsa tentat să mănânci sau să bei prea mult. Probabil că vei regreta mâine. O sumă neașteptată de bani în plus ar putea să apară în calea ta. Nu-i cheltui pe toți într-un singur loc.

Balanță

Prea multă presiune la locul de muncă ar putea să te facă să te simți ca și cum ai vrea să renunțați la tot și să pleci undeva de unul singur. S-ar putea să fii tentat să faci cheltuieli sau să te lași pradă excesului de mâncare sau băutură. Acest lucru s-ar putea răsfrânge asupra relațiilor tale personale, provocând neînțelegeri cu prietenii sau familia.

Scorpion

S-ar putea să te îndoiești de aproape orice și ai putea fi tentat să intri în dezbateri pe marginea unor concepte diferite. Cărți și documentare despre ceea ce te deranjează ți-ar putea stârni curiozitatea și te-ar putea calma puțin. O chestiune legală ar putea ieși în evidență astăzi. Este o bătaie de cap, dar trebuie să fie rezolvată.

Săgetător

Deși situația ta financiară pare să fie mai bună, s-ar putea să fii în continuare pesimist și indiferent în privința banilor și a vieții în general. S-ar putea să-ți dorești să-ți liniștești nemulțumirea prin cheltuieli exagerate. Nu lăsa acest sentiment să te copleșească. Adună-te cu niște prieteni, dacă este posibil, și distrează-te. Răsfață-te cu câte ceva, fără să exagerezi!

Capricorn

O ceartă minoră cu un prieten sau cu partenerul de viață v-ar putea pune la pământ. Aceasta este o reacție exagerată. S-ar putea să ai nevoie să te îndepărtezi pentru o vreme. Prea multe pretenții din partea celorlalți te-ar putea face să te simți folosit și ai putea fi tentat să îi cerți. Încearcă să îi eviți pe ceilalți suficient de mult timp pentru a te controla.

Vărsător

Presiunile la locul de muncă pot fi în creștere. S-ar putea să te simți atât de nemulțumit încât să vrei să lași totul baltă și să fugi. Țările străine și statele îndepărtate pot părea dintr-o dată mult mai atrăgătoare decât de obicei. Poate că este o idee bună să planifici o viitoare vacanță. Stresul cu care te-ai confruntat ți-ar putea afecta sănătatea.

Pești

S-ar putea să te simțiți deconcentrat și împrăștiat. De obicei, îți place să-i servești pe alții, dar astăzi trebuie să te concentrezi puțin mai mult pe tine. Arată-le celorlalți cum să se ajute singuri și apoi du-te și fă ceva ce îți dorești să faci. O meriți!

