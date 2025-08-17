Horoscop 18 august 2025. GEMENII fac pași importanți în relație

Hrănește-ți mintea cu cunoștințe noi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 18 august 2025.

Berbec

Transformă-ți visele în instrumente valoroase pentru a obține perspective noi. În vremurile de demult, marii conducători credeau atât de puternic în puterea de a obține perspective noi din vise, încât angajau interpreți. Indiferent dacă consideri că visele sunt perspective mistice sau gânduri aleatorii, poți câștiga multe din ele. Visele recurente sunt semnificative și pot indica ceva ce trebuie abordat. Ia în considerare explorarea acestui domeniu.

Taur

Urmează-ți instinctele. Chiar dacă ai tendința să asculți mai mult rațiunea, las-o deoparte. În timp ce urechile tale pot auzi cuvintele, intuiția ta poate auzi ceea ce se află între rânduri și îți poate oferi o imagine mult mai amplă. Dacă ceva sună bine, dar pare greșit, ar fi mai bine să ai încredere în sentimentele tale. Acționează cu atenție și prudență.

Gemeni

Hrănește-ți mintea cu cunoștințe noi. Vizitează o librărie online sau citește informații interesante pe internet. Dacă ai mai mult timp, vizitează biblioteca, dacă este posibil, sau explorează cursuri care ți-ar putea plăcea. Cunoștințele se găsesc peste tot, cu condiția să fii deschis să le primești. Oamenii sunt adesea cea mai bună resursă. Roagă pe cineva să-ți explice ceva, dacă asta este ceea ce ai nevoie.

Rac

Încearcă să privești coșmarurile ca pe o modalitate sigură de a-ți înțelege sentimentele. Nimănui nu-i place să le trăiască și, odată treziți, am prefera să le uităm. Cea mai rapidă modalitate de a ne asigura că nu se vor repeta este să înțelegem ce ne transmit. Frica, durerea și anxietatea sunt ingredientele cele mai frecvente ale coșmarurilor. Ce te sperie? Te simți nesigur? Gândește-te la aceste întrebări și caută răspunsuri.

Leu

Mama și tatăl tău sau un cuplu de care ești deosebit de apropiat, ar putea să te viziteze astăzi. Planifică câteva distracții, cum ar fi filme sau videoclipuri, sau invită alte persoane la tine. Discuțiile cu acest cuplu ar putea duce la discuții aprinse care nu fac altceva decât să îi facă pe toți să fie agitați și stresați. Orice s-ar întâmpla, nu te lăsa doborât. Toată lumea ar trebui să se simtă mai bine mâine.

Fecioară

Nu este o zi bună pentru a ieși în oraș. Traficul este probabil îngrozitor. Nu te încrede în nicio bârfă care îți iese în cale! Probabil că a trecut prin cel puțin o jumătate de duzină de persoane și păstrează prea puțin, dacă nu chiar nimic, din fapte. Cineva ar putea transmite zvonuri din motive proprii, așa că nu crede nimic din ceea ce auzi fără să verifici.

Balanță

Unele evenimente neobișnuite te-ar putea face să te simți nemulțumit de viața ta și să contemplezi unele schimbări majore. Chestiunile legate de bani ar putea necesita atenție și s-ar putea dovedi frustrante. Ți-ar putea veni în minte idei scandaloase pentru a-ți îmbunătăți situația financiară. Fă o listă de opțiuni, apoi așteaptă câteva zile înainte de a face planuri serioase. Aceasta nu este ziua în care să începi ceva nou.

Scorpion

Activitățile recente te-au făcut să te plictisești brusc de munca ta și de oamenii cu care ai de-a face. Este posibil să te simți neliniștit și să contemplezi schimbări în viața ta profesională. Acest lucru ar putea fi potrivit acum, dar s-ar putea să nu fie așa. Cel mai bine este să îți privești opțiunile în mod logic și practic. Nu îți fie teamă să ceri părerea familiei și prietenilor.

Săgetător

Lipsa de timp pentru a-ți urmări interesele spirituale și intelectuale ar putea să te preocupe astăzi. Tristețea ar putea coborî asupra ta, ca și cum responsabilitățile momentului sunt prea mari pentru tine. Încearcă să fii observator. Dacă un prieten ar veni la tine pentru un sfat cu problema ta, ce i-ai spune? Urmează-ți propriul sfat. De asemenea, ai putea lua în considerare eficientizarea activităților tale.

Capricorn

Un eșec neașteptat ar putea împiedica atingerea unui obiectiv pe termen lung. Nu te lăsa doborât. Un pic de gândire inovatoare și o planificare suplimentară te-ar putea readuce pe drumul cel bun. Aceasta este o zi pe care cel mai bine o petreci singur, lucrând la proiecte proprii. Este posibil să fii neliniștit în compania altora. Pe de altă parte, veștile bune despre bani ar putea să-ți facă ziua mai bună!

Vărsător

Obligațiile familiale ale partenerului tău ar putea interfera cu lucrurile pe care voiai să le faceți împreună. Dorința ta de a ajuta ar putea, de asemenea, să stea în calea altor responsabilități. Cel mai bun mod de a face față unor zile ca cea de astăzi este să planifici cu atenție. Întotdeauna există o modalitate de a le strecura pe toate. S-ar putea ca acest lucru să fie ceea ce trebuie să faci.

Pești

O întârziere în primirea unei comunicări dintr-un loc îndepărtat s-ar putea dovedi frustrantă astăzi. Este posibil să așteptați cu nerăbdare o vacanță, dar responsabilitățile care apar brusc ar putea amâna călătoria. Probabil că acest lucru nu va fi necesar, dar trebuie făcute unele ajustări înainte de a putea face atât ceea ce îți dorești, cât și să îți îndeplinești responsabilitățile.