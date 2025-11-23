Horoscop 24 noiembrie 2025. LEII se gândesc la căsătorie

Nu-ți mai face griji pentru consecințe și fă pasul. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 24 noiembrie 2025.

Berbec

S-ar putea să fii agitat de energia prezentă în aer astăzi. Îmbracă-ți armura și pregătește-te de luptă. Alții s-ar putea să se ascundă când se uită pe fereastră și văd ce se întâmplă afară, dar tu vrei să te arunci în luptă. Emoțiile puternice și agresive sunt armele zilei, iar toată lumea știe că ai un arsenal destul de mare în acest domeniu.

Taur

Acționează astăzi pentru a atinge obiectivul și nu te opri până nu reușești. Nu lăsa nesiguranța altora să devină și a ta. Ai încredere în tine și în felul în care te comporți în preajma celorlalți. Doar pentru că altcineva se simte trist nu înseamnă că și tu trebuie să te simți la fel, doar pentru a-l face să se simtă mai bine. Cel mai bun lucru pe care îl poți face în această situație este să schimbi situația, arătând fericire pură.

Gemeni

Acum este momentul perfect să spui cuiva ceva ce voiai să spui de mult timp. Spune-o deschis. Dacă o ții în tine, te va măcina. Nu-ți mai face griji pentru consecințe și fă pasul. Astăzi este momentul să fii îndrăzneț și agresiv. Ceilalți ar putea reacționa în mod similar, așa că, dacă dai cu pumnul, fii pregătit să încasezi.

Rac

S-ar putea să simți o limitare a zilei, dar, în realitate, acest lucru este spre binele tău. Simțul tău de disciplină îți este de folos în timp ce îți abordezi munca cu un entuziasm incredibil. Obiectivele tale nu sunt departe de atingerea ta. Rămâi concentrat și nu te lăsa presat de ticăitul ceasului. Graba va duce la greșeli neglijente. Dacă ai de gând să faci o treabă, fă-o bine de prima dată.

Leu

Lucrurile pe care le credeai evidente s-ar putea să nu pară atât de clare pe cât ți-ar plăcea. Fii conștient că ar putea exista o opoziție intensă față de planurile tale. Ai grijă de ceilalți oameni și de emoțiile lor. Vei descoperi că un zid s-ar putea ridica brusc, punând o barieră dură între tine și obiectivele tale. Ține cont de inima ta, dar și de rațiune.

Fecioară

Alte persoane ar putea avea tendința de a ceda sub presiunea emoțională a zilei, dar tu ești bine pregătit să te ridici cu brio. Ești guvernat de emoțiile tale și nu ai nicio problemă în a naviga în ape agitate. Alte persoane ar putea să se uite la tine pentru putere și sprijin. Ai încredere în tine și încearcă să nu te lași atras în afara cursului de opinii contradictorii care nu par să îți convină.

Balanță

Este nevoie de o acțiune decisivă astăzi, iar tu ești cel potrivit pentru această sarcină. Voința puternică și opiniile energice vor avea câștig de cauză. Este puțin probabil ca ceilalți să se lase ușor de manipulat. Toată lumea are o voce și nu le va fi teamă să o folosească. Asigură-te că vorbești în numele tău sau interesele tale ar putea fi pierdute. Apără-te singur. Este acum sau niciodată.

Scorpion

Este posibil să apară tensiuni și opoziți, așa că fii pregătit. S-ar părea că toată lumea vrea să îți zdruncine cușca. Rămâi puternic. Există păreri care strigă să fie auzite. Cu cât ești mai încăpățânat, cu atât mai greu va fi ca informațiile importante să circule liber. Protejează-ți interesele menținându-ți poziția, dar asigură-te că nu calci pe degetele de la picioare ale altora în acest proces.

Săgetător

Ceea ce te doare acum poate fi eliminat dacă ești dispus să te ridici și să spui exact ceea ce trebuie spus. Să te lași dus de val poate fi un drum ușor de urmat, dar s-ar putea să nu te ducă întotdeauna pe o cale spre împlinirea viselor tale. Fii un pic mai agresiv în ceea ce privește poziția ta astăzi și proiectează-te în exterior ca fiind adevăratul stăpân al destinului tău.

Capricorn

E nevoie de doi pentru a dansa tango. Amintește-ți că viața nu este o stradă cu sens unic. Trebuie să dăruiești și să primești dacă te aștepți ca ceilalți să te trateze așa cum vrei să fii tratat. Nu-i lăsa pe oameni să preia controlul atunci când vine vorba de a te ocupa de propria viață. Alții pot fi emoționali și încăpățânați. Nu îți irosi răsuflarea cu prostii inutile. Spune ceva semnificativ.

Vărsător

Un val de pasiune ar putea să îți domine ziua, dacă nu găsești o cale de evacuare pentru ea. Pasiunea creativă este puternică. Ai putea avea o inspirație bruscă, poate influențată de un loc îndepărtat. Nu îți fie teamă să îți iei timp de la treburile banale pentru a urmări această inspirație. Creativitatea este la fel de importantă ca orice altceva.

Pești

O seară romantică cu partenerul tău ar putea să vă apropie mai mult. Totuși, emoțiile tale sunt intense în acest moment, așa că trebuie să îți folosești intuiția pentru a judeca exact cât de mult din sentimentele tale ar trebui să dezvălui. O pasiune intelectuală ar putea, de asemenea, să apară în calea ta. S-ar putea să descoperi un nou domeniu de interes și vei dori să îl studiezi ore în șir acasă.