Calcul complet. Cât costă să trăiești o lună în Paris, acum în 2026: chirie, utilități, mâncare, cumpărături, transport și alte cheltuieli

Toată lumea știe că Parisul nu este un oraș ieftin. Însă calculul pentru o lună de trai acolo poate depăși cu mult 1.000 de euro. De la chirie, până la mâncare, transport și utilități, toate sunt foarte scumpe, comparativ cu România.

Locuitul în Paris rămâne unul dintre cele mai scumpe din Europa, iar pentru 2026 costurile lunare au continuat să crească, influențate de inflație, chiriile ridicate și nivelul general al prețurilor. Pentru cineva care plănuiește să locuiască în capitala Franței timp de o lună, iată un calcul detaliat al principalelor cheltuieli:

Cât costă să trăiești o lună în Paris

Cea mai mare parte din bugetul lunar revine chiriei. În 2026, pentru un apartament cu un dormitor în centrul orașului, prețurile medii ajung la aproximativ 1.400–1.700 € pe lună. În zonele mai puțin centrale, chiria pentru același tip de locuință poate fi ceva mai „prietenosă”, între 1.000-1.200 €.

CHIRIE

– garsoniera (centru – arondismentele 1-7): 1.400 -1.700 €

– garsoniera (zone de studenți / periferie – arondismentele 13, 18, 20): 1.000 – 1.200 €

– camera într-un apartament la comun: 700 – 900 €

UTILITATI

– întreținere si energie (electricitate, încălzire, apa, gunoi): 160 – 200 €

– internet si telefonie mobila: 40 – 60 €

MANCARE SI CUMPARATURI

– gătit acasă: 300 – 400 € pe luna – făcând cumpărături la supermarketuri precum Lidl, Franprix sau Carrefour

– mâncat în oraș: onmasă la un restaurant ieftin sau street food costa cam 15 €, în timp ce un prânz mediu cu doua feluri de mâncare sare de 25 – 30 €

TRANSPORT SI ALTELE

– abonament Navigo (toate zonele): 86 – 90 €

– timp liber (cinema, ieșiri, cafea): 150 – 200 €

TOTAL

– buget econonic: 1.540 €

– buget mediu: 2.240 €

Recomandările autorului: